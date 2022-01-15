У 2021 році українці частіше одружувалися та розлучалися, ніж торік
15 січня 2022 , 15:07Читать новость на русском
Джерело:Міністерство юстиції
В Україні у 2021 році одружилися 214 587 закоханих пар. Це аж на 46 тисяч більше аніж у 2020 році.
Розлучень в Україні було 214 012. Це також більше, ніж у 2020 році. Однак несуттєво – на 657.
Цікаво Мохамед стало найпопулярнішим чоловічим ім'ям у столиці ЄС, на третьому місці – Мохаммед
У яких регіонах найчастіше одружувалися
- У Києві за рік одружилися 25 301 пар;
- Дніпропетровській області – 18 77;
- Одеській області – 15 910;
- Харківській області – 15458;
- Львівській області – 13706.
Скільки народилося українців
Загалом в Україні за рік народилося 273 772 маленьких громадяни. Найбільше:
- у Києві – 29 768 дітей;
- Дніпропетровській області – 19 687;
- Львівській області – 19 548;
- Одеській області – 19 437;
- Харківській області – 15 581.
До речі, 15 861 українець змінював ім'я або по батькові, це аж 3 433 більше аніж минулого року. Найбільше ім'я міняли мешканці Києва, Дніпропетровщини, Буковини, Харківщини та Одещини.Цікаво! Посол України Євген Перебийніс розповів, що у Чехії за 2021 рік народилося 1258 українців. З них 614 – дівчатка та 644 – хлопчики. Така кількість є на 1094 дітей меншою аніж у 2020 році. До речі, найпопулярнішими іменами були Давид, Даніель, Марк, Домінік, Софія, Емілія, Анна та Злата.