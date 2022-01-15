У 2021 році українці частіше одружувалися та розлучалися, ніж торік

В Україні у 2021 році одружилися 214 587 закоханих пар. Це аж на 46 тисяч більше аніж у 2020 році.

Розлучень в Україні було 214 012. Це також більше, ніж у 2020 році. Однак несуттєво – на 657.

Цікаво Мохамед стало найпопулярнішим чоловічим ім'ям у столиці ЄС, на третьому місці – Мохаммед

У яких регіонах найчастіше одружувалися

У Києві за рік одружилися 25 301 пар;

Дніпропетровській області – 18 77;

Одеській області – 15 910;

Харківській області – 15458;

Львівській області – 13706.

Скільки народилося українців

Загалом в Україні за рік народилося 273 772 маленьких громадяни. Найбільше:

у Києві – 29 768 дітей;

Дніпропетровській області – 19 687;

Львівській області – 19 548;

Одеській області – 19 437;

Харківській області – 15 581.

До речі, 15 861 українець змінював ім'я або по батькові, це аж 3 433 більше аніж минулого року. Найбільше ім'я міняли мешканці Києва, Дніпропетровщини, Буковини, Харківщини та Одещини.