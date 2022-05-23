2022 або 2023 стануть роками вступу України у ЄС, – політолог сказав, що для цього потрібно
Україна підписала заявку на вступ до Євросоюзу, вже у червні ми можемо отримати статус кандидата. Далі – нас чекає ймовірне членство в ЄС.
Однак для цього потрібно буде швидко прийняти усі необхідні закони. Тоді як обурливі заяви французького міністра про "вступ України до ЄС через 20 років" – виглядають дуже смішно. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.
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"Французи, які самі постраждали від фашизму у Другу світову війну сьогодні потурають новим фашистам – це виглядає дещо неадекватно", – вважає він.
За його словами, є можливості, щоб їхню позицію змінити, якщо на них правильно тиснути.
Тож я впевнений, що цей або наступний роки (2022 чи 2023 – 24 канал) стануть роками вступу України у Європейський Союз, повноправного приєднання на членства,
– переконаний Давидюк.
Тоді це буде, як він додав, "велике свято для єднання Європи".
Що потрібно Україні для вступу в ЄС
Тож зараз для України важливо отримати кандидатсво на вступ у Європейський Союз у червні 2022 року.
"А також просто шаленими темпами прийняти усі необхідні закони, які від нас вимагає ЄС. Це наше завдання," – додав Давидюк.
Україна може отримати статус кандидата на членство в ЄС
- Президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу 28 лютого. Її майже відразу схвалив Європарламент.
- Після цього європейське майбутнє України підтримали на саміті ЄС та закликали Єврокомісію підготувати висновок щодо готовності нашої держави отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу.
- Україна вже передала Європейській комісії опитувальник, який потрібен, щоб отримати статус кандидата.
- Вже у червні 2022 року відбудеться саміт ЄС, на якому обговорять заявку України на членство в Євросоюзі. Якщо Україна отримає цей статус, то розпочне переговорний процес щодо вступу в ЄС.
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