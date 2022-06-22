2023 рік буде останнім, – Огризко вважає, що санкції Заходу знищать Росію

Якщо санкції Заходу продовжуватимуть діяти, а Європа справді відмовиться від російських енергоресурсів, то це буквально знищить Росію. Кінець може статися вже у 2023 році.

Про це 24 каналу розповів колишній міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. За його словами, зараз Росія намагається агресивно поводитися на міжнародній арені, але ситуація в них дійсно недобра.

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Санкції починають тиснути на економіку Росії. Відповідні запаси потроху вичерпуються. І зовсім скоро прості громадяни відчують, що щось таки пішло не за планом.

Ситуація з кожним днем все гірша

Як вважає пан Огризко, вже в серпні – вересні у Росії відчують нестачу тих товарів, які вони традиційно імпортували для свого нормального функціонування. Якщо ситуація з санкціями не зміниться, то економічні проблеми наростатимуть в геометричній прогресії.

Надзвичайно важливо, щоб країни Європи справді відмовилися від енергоресурсів. Зараз там чітко кажуть – до кінця року вони перестають імпортувати російську нафту, до кінця 2023-го – газ. Це буде справжньою катастрофою для економіки агресора.

Пропагандисти можуть розповідати казочки про постачання нафти й газу до Китаю чи Індії. Але вони не зможуть замінити європейський ринок.

Тих 8 мільйонів тонн, які зможе взяти Китай, – це крапля в морі на тлі обсягів, що виробляє Росія. Тому у них фактично буде заблокована вся видобувна промисловість – газ, нафта й вугілля, – наголошує Володимир Огризко.

На його думку, якщо санкції проти Росії й надалі залишаться, а Європа відмовиться від енергоресурсів, то ця "недоімперія" просто розвалиться вже у 2023 році. Адже не зможе економічно функціонувати.

Пан Огризко впевнений, що усі ми ще відзначимо цю справді особливу подію.

Додамо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда під час щорічної зустрічі з польськими послами наголосив, що санкції проти Росії потрібно посилювати. Це потрібно робити доти, доки Росії не буде змушена сісти за стіл переговорів. Самі обмеження мають зберігатися до того часу, поки Україна сама не дозволить їх зняти.

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