2023 – рік нашої перемоги: у розвідці бачать ознаки зміни ситуації у війні

2023 неодмінно буде роком перемоги України. Йдеться не лише про лінію фронту, а перемоги на різних напрямах, адже такої підтримки від світу наша держава не мала ще ніколи.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами перелом у війні станеться у найближчі місяці.

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Про повний перелом у війні сьогодні говорити ще рано, але ознаки того, що ситуація буде змінюватися, є. 2023 рік – рік нашої Перемоги,

– зазначив Вадим Скібіцький.

Росія уже програла

Він пояснив, що наша "перемога уже є в тому, що ми майже рік захищаємо свою незалежність у війні з ядерною державою, яка має більший мобілізаційний та економічний потенціал".

"Це вже – стратегічна поразка росії, про яку говоримо не тільки ми, а й увесь цивілізований світ", – додав розвідник.

Генерал-майор також зазначив, що має на увазі перемогу не лише на полі бою, а й про перемогу на всіх інших напрямках.

Такої потужної коаліції держав, яка підтримує зараз Україну, за всю новітню історію нашої країни не було. Це вже перемога,

– наголосив Скібіцький.