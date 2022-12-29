У 2023 році в Росії буде більше "бавовни", – Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ очікує, що у 2023 році в Росії значно побільшає "бавовни". Водночас, що саме стане її причиною, там не уточнили.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

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Громов лише коротко натякнув, що сигнали повітряної тривоги у новому 2023 році на території країни-агресорки лунатимуть частіше.

У наступному році буде ще більше "бавовни",

– анонсував він.

Раніше голова СБУ Василь Малюк також спрогнозував на наступний рік три речі:

більше "бавовни",

нові спецоперації СБУ,

подальша зачистка п'ятої колони та любителів "русского мира" всередині України.

Варто додати, що росіяни і самі з радістю допомагають влаштовувати бавовну на своїй же території. До прикладу, у російському Енгельсі 29 грудня чули потужні вибухи. Ймовірно, окупанти збили свій Су-27. У місті також лунала повітряна тривога. Наразі окупанти розбираються, чому збили свій літак. За їхніми словами, було хмарно. Пілот винищувача загинув.

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