Основний виклик 2024 року

Цей рік не буде таким, як 2023 рік. Він не буде кращим або гіршим, він буде іншим.

Рік, який точно піде не за планом

Мені пощастило зустріти цей рік на Донбасі з військовими і, звісно, це особлива емоція. Однак світ не живе нашими емоціями, навіть західний.

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Для Заходу 2022 рік став "гойдалками" від переоцінки російського режиму і недооцінки нас до розуміння, як він помилявся. Усе це відбувається на фоні шоку від російської агресії.

2023 рік став для багатьох на Заході так само "відкриттям" в сенсі здатності цього режиму перейти на військові рейки, вдаючи "нормальне" життя, і обходити недосконалі санкційні режими, навіть сплачуючи за це чималу ціну.

На початку 2024 року хороша новина для нас у тому, що все більшій кількості людей на Заході все менше подобається і набридає помилятися щодо Росії. Це відчутно. Зокрема через сприйняття російського режиму не тільки як проблеми, а і як загрози. Не дуже хороша новина полягає у тому, що нові стратегічні плани Заходу будуть більш перспективними, а в нас часу немає.

Цей рік точно піде не за планом, адже вибори у 70 країнах це гримуча суміш непередбачуваності та спроб автократів зробити світ менш демократичним. Це основний виклик цього року – хто кого: демократії, навіть недосконалі, чи авторитарні режими. Немає ніякої гарантії, що демократії це змагання виграють, і на Заході це добре розуміють.

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Як і розуміють, що тепер, після рішення почати переговори про вступ України до Європейського Союзу, мовиться про те, хто власне встановлює кордони Європи і Заходу – вони чи Росія. Реакція Заходу на російську ракету у повітряному просторі Польщі ще один доказ, що Захід залишатиметься раціональним і не підійматиме ставки публічно.

Я це вважаю помилкою, адже у Москві таку поведінку сприймають як слабкість.

Відповідь Захід знайде, питання лише, чи готовий буде її ввести у дію і як саме – від якісно іншої допомоги для нас до того, що у Росії також щось може піти "не за планом". Ми не наївні і не розраховуємо, що наші друзі пристануть на наші емоції, але Заходу це б не завадило – іноді потрібно не тільки показувати зуби, а й кусатися.