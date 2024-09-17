У Путіна будуть проблеми, – Світан сказав, чого не вистачатиме диктатору у 2025 році

У 2025 році Кремль стикнеться з нестачею боєприпасів та проблемами з військовою технікою. Під удар також потрапить російська економіка.

Якщо снаряди Росії доставляють китайці через КНДР, то з технікою так не вийде. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Про проблеми, з якими невдовзі стикнеться Росія

На думку військового експерта, якщо китайська техніка потрапить на фронт, Україна з легкістю її розпізнає. Через це сильно постраждає економіка Китаю. Тому Пекін навряд зголоситься передавати Росії танки, бронетранспортери та інші бойові машини.

Це серйозна проблема для росіян. У 2025 році спорожніють радянські складські приміщення, де ще нині Кремль бере стару техніку. Відповідно доведеться покладатися на власні сили, тобто самостійно виробляти озброєння.

Однак жодна армія у світі не може виготовити стільки боєприпасів та техніки для виконання великих і тривалих військових операцій. У цьому випадку виручить лише зовнішня допомога, до того ж серйозна.

Зверніть увагу! Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що влітку 2025 року в Росії розпочнуться серйозні проблеми в економіці та виникне необхідність мобілізації, яка може розхитати соціально-політичну ситуацію. Саме тому у Кремлі хотіли б завершити війну до кінця 2025 – початку 2026 року своєю перемогою.

Як зазначив полковник ЗСУ в запасі, уже є певні зачатки майбутніх проблем в російській економіці. Вони довго "грають", але на 12 рік вторгнення в Україну дійсно можуть призвести до деяких змін в економіці.

У Путіна будуть проблеми у 2025 році як мінімум з технікою, як максимум з економікою, що змусить ухвалити рішення щодо завершення різними механізмами бойових дій. Росіянам необхідно кілька років, щоб поновити військове виробництво та накопичити склади для подальших дій із захоплення української території,

– припустив Роман Світан.