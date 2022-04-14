210 000 за фейкову довідку військово-лікарської комісії: на кордоні упіймали ще одного ухилянта
Джерело:фейсбук ДПСУ
На кордоні продовжують припиняти спроби чоловіків призовного віку покинути країну незаконним способом.
Сьогодні "зловили" ще одного такого ухилянта. Він заплатив 210 тисяч гривень за фейкову довідку військово-лікарської комісії.
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На кордоні упіймали ще одного ухилянта
Українець 1994 року народження сьогодні опівночі намагався виїхати за кордон. Втім, щось пішло не так.
Він надав прикордонникам довідку військово-лікарської комісії, яка нібито видана Чернівецьким РТЦК та СП. Але правоохоронці відповідально виконують сою роботу і з'ясували, що цю "липу" йому виготовив знайомий в Одесі.
Вартість такої довідки – 210 тисяч гривень.
Як зазначили у Держприкордонслужбі, це ознаки кримінального правопорушення за двома статтями ККУ:
- "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів"
- "Ухиляння від призову за мобілізацією"
Наразі про правопорушника повідомлено компетентні органи.Нагадаємо, на період правового режиму воєнного стану, заборонено виїзд за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.