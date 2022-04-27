22 400 вбитих окупантів і багато знищеної техніки: ворог продовжує зазнавати втрат

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що у період з 24 по 27 квітня "вантаж 200" російських окупантів поповнився ще 300 ворогами. Загальні втрати вже налічують 22 400 ліквідованих.

Відомо, що цифри не остаточні, адже підрахунок ускладнюється інтенсивністю бойових дій.

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Загальні втрати ворога станом на 27 квітня

танків – 939 одиниць;

бойових броньованих машин – 2342 одиниці;

артилерійських систем – 421 одиниця;

РСЗВ – 149 одиниць:

засоби ППО – 71 одиниця;

літаків – 185 одиниць;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки – 1666 одиниць;

кораблі /катери – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 207 одиниць;

спеціальна техніка – 31 одиниця;

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

Також у Генштабі повідомили, що 26 квітня найбільших втрат ворог зазнав на Курахівському та Ізюмському напрямках.

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