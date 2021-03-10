22 українці все ще перебувають у лікарнях Польщі після ДТП

У Польщі 6 березня перекинувся рейсовий автобус з українцями. Станом на ранок 10 березня 22 постраждалих у ДТП перебувають у лікарнях.

Що відомо про постраждалих

За інформацією Міністерства закордонних справ, двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

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У ДСНС підкреслили, що ситуація перебуває на контролі МЗС.

Зауважимо, 8 березня у лікарнях було 24 людини, зокрема 9 – у важкому стані. Тобто з того часу, стан здоров'я 7 пасажирів автобусу покращився.

Одна з постраждалих, яка перебуває у важкому стані – це Анастасія Кочаткова. Раніше дівчину вважали мертвою. Наразі пасажирка автобуса перебуває у комі з перебинтованим обличчям.

Інший постраждалий у важкому стані – чоловік Кочаткової.

Двом українцям без страховки таки надали допомогу

Раніше стало відомо, що польські медики відмовляються лікувати двох постраждалих через те, що в них немає страховки. Однак, вже 10 березня генконсул України в Любліні Василь Павлюк розповів, що українцям нарешті почали надавати допомогу.

Після вчорашньої моєї розмови з представниками лікарні допомогу постраждалим надали. Я їм сказав, що якщо цього не буде, їх лікарня стане відомою на всю Європу,

– заявив дипломат.

За його словами, постраждалі потребують не тільки медичного догляду, а й операції

ДТП з українцями у Польщі: деталі

Автобус Познань – Херсон, у якому перебувало 57 пасажирів з України, потрапив у ДТП поблизу польського міста Кашице.

Внаслідок трагедії 5 людей загинули. Серед них були 3 жінки віком 60, 53 і 32 років і чоловіки віком 52 та 28 років. Жертви аварії – жителі Одеської, Дніпропетровської, Хмельницької та Тернопільської областей.

Крім того, 35 українців постраждали. Щоб визволити людей з автобуса, рятувальникам довелося його розрізати.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, і транспорт злетів у кювет. Йому вже висунули обвинувачення.

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