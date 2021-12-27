2220 чи 2222: Кличко кумедно обмовився, вітаючи з Новим роком – епічне відео

Віталій Кличко знову вляпався у курйозну ситуацію. Під час привітання з Новим роком він раптово забув, який саме рік скоро настане. Припустив, що ми у далекому майбутньому.

Відповідне відео вже облетіло більшість відомих соцмереж. Люди активно коментують новий курйоз мера Києва.

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Спроби Кличка епічно провалились

Мер намагався кілька разів назвати рік, але йому ніяк не вдалось сказати правильно. Наприкінці він вирішив, що світ зустрічатиме 2222 рік.

З гарним настроєм зустрічаємо новий 2220… 2222 рік,

– запевнив Кличко.

Мер Києва не зміг сказати, який рік зустрічатиме світ: дивіться відео з телеграму "Київ Оперативний"

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