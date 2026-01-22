Тристороння зустріч США, України та Росії може відбутись 23 січня в ОАЕ, – Зеленський

Вже завтра, 23 січня, в ОАЕ може відбутись зустріч представників України, США та Росії. Сторони обговорюватимуть мирний план завершення війни в Україні.

Про це повідомив Зеленський під час пресконференції на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Що відомо про майбутню тристоронню зустріч?

В четвер, 22 січня, після спілкування із президентом США Дональдом Трампом, Зеленський виступив із промовою. У ній глава держави анонсував тристоронню зустріч делегацій України, США та Росії.

Перемовини можуть відбутись вже завтра, 23 січня, в Об'єднаних Арабських Еміратах й триватимуть декілька днів.

На якому етапі наразі перебуває підготовка мирного плану?