Тристороння зустріч США, України та Росії може відбутись 23 січня в ОАЕ, – Зеленський
- 23 січня в ОАЕ може відбутись тристороння зустріч України, США та Росії для обговорення мирного плану завершення війни в Україні.
- Зеленський анонсував перемовини після розмови з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Вже завтра, 23 січня, в ОАЕ може відбутись зустріч представників України, США та Росії. Сторони обговорюватимуть мирний план завершення війни в Україні.
Про це повідомив Зеленський під час пресконференції на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Що відомо про майбутню тристоронню зустріч?
В четвер, 22 січня, після спілкування із президентом США Дональдом Трампом, Зеленський виступив із промовою. У ній глава держави анонсував тристоронню зустріч делегацій України, США та Росії.
Перемовини можуть відбутись вже завтра, 23 січня, в Об'єднаних Арабських Еміратах й триватимуть декілька днів.
На якому етапі наразі перебуває підготовка мирного плану?
21 січня стало відомо, що Путін ще на початку січня отримав, узгоджений Україною та США, проєкт мирного плану. У Кремлі позитивно оцінили дії американської сторони, визнавши, що робота над важливими для Москви питаннями розпочалася.
Водночас спецпосланець США Віткофф заявив, що мирний план для завершення війни в Україні готовий на 90%.
Спецпредставник Віткофф також зазначив, що наразі переговорний процес виходить на фінальний етап, а після його з Кушнером візиту до Москви робота продовжиться в Абу-Дабі.