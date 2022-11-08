Журналісту 24 каналу на фронті терміново потрібен дрон: як допомогти

Від початку повномасштабного вторгнення чимало чоловіків та жінок змінили звичну роботу та спосіб життя на зброю та окопи. Все для того, аби ми з вами жили в безпеці під синьо-жовтим прапором. Одним з таким чоловіків був і журналіст розділу "Техно" на 24 каналі В'ячеслав Журба.

Зараз наш колега служить у 24-й бригаді, яка відбиває атаки ворога на Донецькому напрямку – одному з найгарячіших. Аби допомогти Славіку та побратимам, його дружина – керівниця відділу Lifestyle Уляна Журба – відкриває збір на дрон DJI Mavic.

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Уляна згадує, що з початком повномасштабного вторгнення Славік, його батько та ще один брат добровільно пішли на фронт. Вже 8 місяців наш колега замість обіймів дружини міцно тримає в руках зброю, замість теплого ліжка ночує в окопах, наближаючи нашу перемогу.



Уляна Журба з чоловіком В'ячеславом / Фото надане 24 каналу

І для того, аби проганяти ворога з нашої землі, його бригаді потрібен дрон DJI Mavic. А також наплічник для дрона UTactic DronePack та 3 – 4 запасні батареї.

Як долучитися до збору

Аби придбати все необхідне, потрібно зібрати 150 тисяч гривень. Долучитися до збору ви можете, перейшовши за посиланням на банку "Монобанку", або ж переказом на картку "Приватбанку" – 5168 7554 2805 3447.

Допоможіть хлопцям ще ефективніше нищити ворога, а Славіку – швидше змінити автомат на клавіатуру та мишку, аби і далі інформувати вас про найцікавіші події світу технологій.

Не буває маленьких донатів, кожна ваша гривня – цвях у труну всіх окупантів.



Журналіст 24 каналу Славік Журба збирає на дрон / Фото 24 каналу

Що варто знати про дрон

Дрони та безпілотники за останні місяці стали повноцінною зброєю у професійних руках наших бійців. Завдяки їм українські війська координують удари, знищуючи російську техніку або ворожі позиції.

Потужна камера Hasselblad CMOS 4/3 може ефективно придушувати шум в умовах низького освітлення, забезпечуючи вищу роздільну здатність та динамічний діапазон. Час польоту – до 46 хвилин. Удосконалена система передачі O3+ забезпечує максимальну дальність передачі 15 кілометрів та пряму трансляцію 1080p/60 кадрів за секунду для плавних та стабільних польотів.

Дрон DJI Mavic, який потрібен нашому колезі / Фото DJI

Раніше завдяки читачам 24 каналу вдалося зібрати кошти на одну з автівок для підрозділу, який в боях втратив частину спорядження. Ми дякуємо вам та віримо, що разом – зможемо закрити ще не один збір і нарешті вигнати ворога з нашої землі.