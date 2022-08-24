"Дев'ять життів": 24 канал покаже фільм про волонтерів, які попри обстріли, рятували тварин

Коли російська армія вдерлася на територію України, люди поспіхом виїжджали з Києва та Київської області. Багато хто на свій страх і ризик залишав вдома тварин, думаючи, що повернуться за кілька днів. Але дні перетворювалися на тижні, запаси їжі та води у тварин закінчувалися. І тоді на допомогу чотирилапим прийшли волонтери.

Об'єднання Українських Продюсерів зібрало у документальний фільм історії волонтерів, які, ризикуючи власним життям, витягували тварин із палаючих та зруйнованих квартир. Вже зовсім скоро кінострічку зможуть побачити глядачі 24 каналу.

Важливо "А потім прийшли "братья": до Дня Незалежності 24 канал покаже документальні фільми про війну

Про що розповідає цей фільм

"Дев'ять життів" – це фільм про людей, які не поїхали, а залишилися рятувати тих, хто слабший і не може себе захистити. Про героїв, які відмовлялися залишати тварин у зоопарках та притулках навіть під час найзапекліших обстрілів.

Я б, можливо, поїхала, якби тут не було тварин. Тварин я не залишу! Якщо ляжемо, то ляжемо всі разом, або щось робитиму,

– наголосила героїня фільму Наташа Попова, яка рятує тварин зі зруйнованих зоопарків.

Фільм розповідає про 9 врятованих душ: людей і тварин. Їх могло бути 10, якби не війна… Волонтери, рятуючи собак, котів, коней та навіть левів, довели, що бути людиною – це ще й відповідальність перед тими, кого приручили.

Творці фільму хочуть через історії про порятунок тварин розповісти про вільну, незалежну, чуйну націю, для якої важливе кожне життя. Чи то солдат, сусід, старий, дитина чи домашня тварина. Українці рятують своїх та чужих тварин, а чотирилапі рятують психіку людей у нелюдських умовах, у яких всі опинилися після 24 лютого.

Прем'єра фільму "Дев'ять життів" відбудеться у нашомуНе пропустіть!

Додамо, що фільм "Дев'ять життів" – це лише 1 з чотирьох документальних фільмів про війну, які у межах проєкту "А потім прийшли "братья" зняло Об'єднання Українських Продюсерів.

Що відомо про проєкт "А потім прийшли "братья"

Об'єднання Українських Продюсерів до Дня Незалежності підготувало цикл документальних фільмів про російське вторгнення в Україну. Він отримав назву "А потім прийшли "братья" і містить 4 фільми:

"Маріуполь. Невтрачена надія",

"Дев'ять життів",

"Вокзал надії",

"Втрачений дім".

24 канал разом з провідними медіаплатформами став головним партнером проєкту. Додамо, що крім завершених чотирьох фільмів у виробництві ОУП перебувають 9 документальних фільмів та 1 художня стрічка, яка стала першими зйомками повнометражного ігрового кіно в Україні з початку війни.