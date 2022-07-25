Беззаперечний лідер: 24 канал став найпопулярнішим каналом серед українських ЗМІ у YouTube

Редакція 24 каналу цілодобово працює для того, щоб оперативно та якісно інформувати своїх читачів. Одним з джерел, які ми використовуємо, є ютуб-канал, де з'являються актуальні новини та найпотужніші відео.

Наші успіхи в YouTube підтверджує аналіз з аналітичного ресурсу Social Blade. За даними сайту, саме 24 канал став найпопулярнішим у YouTube серед всіх українських ЗМІ.

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24 канал найпопулярніший у YouTube

Зокрема, відео на ютубі 24 каналу щотижня в середньому переглядали близько 55,3 мільйона користувачів. З 20 червня кількість переглядів поступово збільшувалася й вже у другій половині липня українці найбільше дивилися саме наші відео.

Як виглядає рейтинг

24 канал – 55,3 мільйона користувачів.

Espreso.TV – 33,3 мільйона переглядів в середньому за тиждень впродовж останнього місяця;

ТСН – 31,8 мільйона;

"Факти ICTV" – 30,7 мільйона;

УНІАН – 30,7 мільйона;

"Україна 24" – 13,5 мільйона.



24 канал найпопулярніший серед українських ЗМІ у YouTube / Інфографіка 24 каналу

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Тобто показники 24 каналу майже вдвічі перевищують результати колег! Додамо, що з початку війни на нашому ютуб-каналі користувачі переглядали відео 1,7 мільярда разів. Левова частка наших глядачів – це українців. На другому місті опинилися юди з росії, на третьому – з білорусі.



З початку війни відео на нашому ютуб-каналі переглядали 1,7 мільярда разів / Скриншот 24 каналу



Найактивніші регіони / Скриншот 24 каналу

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