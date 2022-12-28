24 канал відкриває збір на дрони для 24 бригади імені короля Данила, яка захищає Бахмут

Завдяки українським захисникам та захисницям ми прокинулися сьогодні вранці. Воїни ЗСУ оберігають Україну на землі та у небі. Ми маємо підтримувати героїв й забезпечувати їх усім необхідним для перемоги над окупантами.

Саме тому 24 канал оголошує збір для 24 бригади імені короля Данила. Наша мета – 7 дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Аби ці пташки поїхали до воїнів на фронт, нам потрібно якнайшвидше зібрати 854 тисяч гривень.

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Деталі про збір

Хлопці звернулися до нашого Благодійного фонду 24 і попросили саме такі дрони. Вони просили 10, але спробуємо зібрати хоча б на 7. Це на якийсь час закриє потреби бригади.

Всі ми розуміємо, що дрони на цій війні – це розхідний матеріал. Але кожна пташка береже життя наших воїнів і допомагає робити "бавовну" ворогам. Тому ми поставили за мету забезпечити наших захисників усім необхідним.

24 ОМБр імені короля Данила із перших днів війни знаходиться на передовій в найгарячіших точках. Зараз хлопці на сході, під Бахмутом. Нині це пекло на землі. Тому часу в нас обмаль.

Наша з вами мета – 854 000 грн, які конвертуємо у бойову зграю пташок для наших захисників. Ви вже довели, що разом ми – сила!

Як долучитися

Долучитися до збору – тут.

Або тут:

Наближаємо перемогу разом.

Що відбувається під Бахмутом