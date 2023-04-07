Ви – фантастичні: 24 Канал закрив збір для прикордонників на 2 мільйони 300 тисяч

Наприкінці березня 24 Канал оголосив збір на 10 мавіків і 10 тепловізорів для героїв-прикордонників. Вони вперше звернулися до нас по допомогу, бо потребували "очей" та "крил".

Завдяки вам, друзі, нам вдалося це зробити. Упродовж 11 днів 24 Каналу вдалося зібрати колосальну суму – 2 300 000.

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Тепер прикордонники точно матимуть "очі" та "крила". В Україну вже летять 10 тепловізорів та 10 DJI Mavic 3. Вже найближчим часом передамо їх героям на передову.

Завдяки цьому наші воїни зможуть стежити за позиціями російських загарбників з безпечного місця. Тим часом DJI Mavic 3 допоможуть героям виявляти окупантів з повітря, а також – ефективно нищити ворожі цілі.

Наближаємося до перемоги. Бо, друзі, разом ми – сила.

Упродовж 11 днів нам надійшли:

2 853 перекази на банку моно;

3 544 транзакції на Приват (від 0,72 гривні до 30 000 гривень; 225 євро, 150 злотих і навіть 20 британських фунтів).

Загалом до збору долучалися:

невеликі бізнеси;

церковні громади;

тисячі українців по всьому світу;

навіть 8-річні дітки.

З такою підтримкою українських захисників та захисниць нас ніхто нікому не здолати.

Дякуємо за довіру до того, що ми робимо. Дякуємо, що ви у нас є! Переможемо.