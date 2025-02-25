Мітинги на підтримку України в Польщі: у Варшаві польські націоналісти влаштували провокації

У містах Польщі до третьої річниці повномашстабного вторгнення в Україну пройшли марші підтримки, на якому зібралися тисячі українців і поляків. Звучали лозунги за вільну Україну та подяку Польщі за допомогу і прихисток. У більшості міст цього дня обійшлося без провокацій, але польські нацоналісти все ж намагалися зіпсувати митинг у Варшаві.

Про це пише 24 Канал з посиланням на власну кореспондентку у польській столиці. Небагатолюдний протест антиукраїнських поляків пройшов разом з маршем солідарності, до якого натомість доєдналися близько тисячі людей.

Дивіться також Проголосували і за резолюцію США щодо війни в Україні: чим завершився конфлікт в ООН

Польські націоналісти згадали про Волинь і Бандеру

У Варшаві не обійшлося без провокацій з боку місцевих націоналістів. Вони вийшли на вулиці з прапорами Польщі та плакатами. Стояли осторонь основного великого мітингу на підтримку України. Люди не мали на собі знаків, які б відносили їх до тієї чи іншої партії або організації. Польські націоналісти вигукували "Геть Бандеру" та "Пам'ятаємо Волинь". Нагадаємо, що питання Волинської трагедії було одне з найбільш болючих у відносинах Польщі та України.

Окрім вигукування лозунгів, націоналісти демонстрували свою прихильність до країни-агресорки. Один з протестувальників демонстрував стрічку з кольорами російського прапора.

Польські націоналісти намагалися влаштувати провокації на мітингу в Варшаві: дивіться відео

Мітинги до річниці вторгнення Росії в містах Польщі

24 лютого Польща підтримувала Україну. У знак солідарності центральні площі міст розфарбувалися у синьо-жовті кольори. У знак солідарності українці та поляки об'єдналися та вигукували спільні заклики. У Варшаві активісти зранку розбудили російських дипломатів звуками вибухів і сиренами, закликаючи Польщу депортувати представників країни-агресорки. А ввечері тисячі людей зустрілися на мітингу.

У Кракові цього дня також традиційно зібралися на марш, який назвали "Україна – безпека Європи". На мітинг прийшло багато людей, огорнутих у прапори України, Польщі та Європейського Союзу, передає кореспондент 24 Каналу. На плакатах писали про те, що "Україна захищає Європу", "Київ і Варшава – разом", "Україні потрібен мир". У руках були також прапори українських бригад та заклики щодо звільнення захисників "Азовсталі". Аби підтримати українців у Кракові, на мітингу виступили місцеві офіційні особи. На щастя, обійшлося без скандалів і провокацій.

Марш до річниці вторгнення у Кракові / Фото 24 Каналу

За даними міжнародних ЗМІ, цьогоріч акції на підтримку України пройшли щонайменше в 71 країні світу.