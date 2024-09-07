Ми потрапили в нову реальність: чи була проривною зустріч "Рамштайн" за участю Зеленського

У Німеччині 6 вересня відбулося засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", участь в якому взяв президент України Володимир Зеленський. Цього засідання чекали декілька місяців, остання його фаза готувалась на тлі курської операції.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що "Рамштайн" – це певною мірою селекторна нарада, на якій вирішується як реалізувати раніше досягнуті політичні рішення, розписується план їх виконання.

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Зеленський мав відповісти на запитання партнерів

Політолог пояснив, що участь президента Зеленського в засіданні була пов'язана з тим, що на початку серпня Сили оборони України розпочали операцію в Курській області Росії. На тлі цих подій у західних партнерів України виникла низка запитань.

Ми потрапили в нову реальність після курської операції. Відповідно, були запитання від партнерів, що Україна цим хоче досягнути, які подальші плани, як вона бачить розвиток ситуації, які з'явилися нові воєнні потреби. Тому логічно, що президент України брав участь в засіданні та відповідав на ці запитання, демонструючи серйозність ставлення України до бази "Рамштайн",

– озвучив Саакян.

Такі засідання чередуються між собою, декілька з них поспіль, зі слів політолога, йдуть "вшир" на виконання вже взятих зобов'язань, а кожне 4 – 5 – "вверх", коли ухвалюється серйозне рішення.

Наприклад, перейти від режиму окремих установок до збирання бойової одиниці, потім комплексний підхід до передачі готових груп, щоб реалізовувати певні воєнні задуми. Цей "Рамштайн" є проривним, не за кількістю наданого озброєння, а за якістю, після нього буде декілька засідань, які йтимуть "вшир" – на виконання домовлених і взятих на себе зобов'язань,

– пояснив Саакян.

Під час засідання "Рамштайн" 6 вересня Україна домовилася з партнерами щодо отримання нових систем ППО, ЗРК та ракет. Крім того, Україна отримає від США військову допомогу в розмірі 250 мільйонів доларів, а також бойові машини M2 Bradley, ракети для HIMARS. Ключовий результат зустрічі полягав у підписанні Положення Коаліції морських спроможностей.