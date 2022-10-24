ЗСУ витісняють ворога на Донбасі, фейки Росії про "брудну бомбу": хронологія 243 дня війни

Українські захисники продовжують стримували ворога на Сході та Півдні нашої держави. Тим часом росіяни атакують дронами та ракетами.

Про найважливіші події за 24 жовтня, що відбулись на фронті та в тилу, можна дізнатись далі, у матеріалі 24 каналу.

Що було раніше Масований запуск шахідів, Шойгу бреше про "брудну бомбу": хронологія 242 дня війни

20:11 Глава російського Генштабу зателефонував главі комітету начальників штабів Збройних сил Британії Тоні Радакіну. Валєрій Герасимов розповідав байку про "брудну бомбу".

19:55 Глави МЗС США, Великої Британії та Франції у спільній заяві засудили російську брехню щодо "брудної бомби". Лідери Заходу підтвердили непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

19:00 Росіяни в окупованому Херсоні вербують у свої ряди в'язнів колоній. Окупанти мінують мости та переправи, побоюючись наступу ЗСУ.

18:38 Глава розвідки Кирило Буданов заявив, що найближчим часом Росія спробує утримати захоплені українські території. Також ворог буде намагатися просуватися у Донецькій області.

18:34 На Півдні ЗСУ збили вже 180 іранських дронів-камікадзе. Також у ЗСУ підтвердили 40 влучань дронів.

18:29 ЗСУ витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка і Невське Луганської області. Також наші воїни витіснили ворога із Новосадового на Донеччині.

18:20 Глава розвідки Кирило Буданов висловив думку, що ЗСУ до кінця 2022 року звільнять Херсон. Водночас заяви окупантів про "евакуацією" Буданов назвав інформаційною операцією. Насправді ворог завозить нові військові підрозділи та готується до оборони.

17:29 У ЗСУ заявили, що ймовірно підрив Росією Каховської ГЕС не зможе зупинити просування українських військових. Ворог тільки може уповільнити контрнаступ ЗСУ.

17:13 Глава Міноборони Олексій Резніков провів розмову з ізраїльським колегою Бені Ґанцом. Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, а також шляхи подальшого розвитку двосторонньої співпраці.

16:50 На Херсонщині зенітники збили два російських ударних вертольоти Ка-52. Наші воїни знищили "Алігатори" Росії за пів години.

16:45 У тимчасово окупованому Токмаку сталася "бавовна", де розташовувалися окупанти. Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що наразі є інформація щодо великої кількості загиблих.

16:44 Іран найближчим часом запланували передачу 3 000 одиниць бронезахисту Росії. Йдеться про 1500 бронежилетів і 1500 шоломів виробництва "Milad".

15:31 Німеччина якнайшвидше передасть Україні ще три системи ППО IRIS-T. Військову допомогу анонсував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

14:48 Росія знову звинуватила Україну у підготовці до застосування "брудної бомби". У Кремлі заявили про "допомогу" Британії та сказали, що підготовка бомби буцімто на завершальній стадії.

14:40 Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники засідання обговорили ситуацію на передовій і розглянули ймовірні дії ворога на найближчий період.

14:38 Сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині. У цих населених пунктах мешкають понад 12 тисяч осіб.

14:22 Глава ГУР МО Кирило Буданов, що наразі нема ніяких ознак того, що в Білорусі створюють ударні угруповання для відкриття 2 фронту. Водночас він підкреслив, що потенційна загроза з боку Білорусі таки є.

13:26 В Україні в обід 24 жовтня оголосили повітряну тривогу. Перші сирени залунали о 13:22 у східних областях.

12:55 Україна звернулася до МАГАТЕ з проханням відправити експертів на мирні об'єкти. Таким чином можна офіційно засвідчити, що наша країна не готує жодних "брудних бомб".

12:46 У столиці знову почалися стабілізаційні відключення світла. Також киян, як і всіх українців, закликали максимально зменшити використання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі країни.

12:10 Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Київщині.

Натомість неспокійно було на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Миколаївщині та Херсонщині.

12:08 Контррозвідка СБУ затримала поплічника Росії, який цинічно наводив ворожі ракети по Рівному. Він передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

12:02 Армія окупантів обстріляла з мінометів та артилерії прикордоння Чернігівщини та Сумщини. Обстріли були в районі:

Сеньківки;

Рожковичів;

Соснівки.

12:01 На тлі масштабної евакуації з Херсона, загарбники закликали місцевих чоловіків, що залишися, вступати до лав тероборони.

11:30 За минулу добу російські війська здійснили 20 обстрілів. Є поранені та загиблі мирні мешканці. Армія ворога вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, селах Бердичі, Зарічне, Карлівка, Орлівка, Терни.

11:01 На тимчасово окупованій частині Херсонщини сталася "бавовна". Вибухи прогриміли якраз у штабі ФСБ, не минулося без жертв серед ворога.

10:52 Росія продовжує використовувати іранські безпілотники проти цілей по Україні. Українські захисники збивають більшість з них, зокрема завдяки гучному звуку. У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що українські захисники перехоплюють до 85% атак дронів-камікадзе.

10:00 Станом на 24 жовтня жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії становили:

Дніпропетровська область – 6 поранених;

Донецька область – 7 загиблих, 5 поранених;

Запорізька область – 1 загиблий;

Харківська область – 3 поранених.

09:49 Вночі росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Мар'їнської до Лиманської громади Донеччини.

На Донецькому напрямку зафіксовано прильоти у Красногорівці, Костянтинівці та Єлизаветівці Мар'їнської громади – без жертв та руйнувань.

На Горлівському напрямку найбільше постраждала Щербинівка Торецької громади – ракетою зруйновано місцеву їдальню. Також протягом ночі були обстріли по околицях Світлодарської та Соледарської громад.

На Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли Лиманської громади – найбільше потерпають Торське і Зарічне. У Зарічному 1 людина загинула.

09:40 У тимчасово окупованому селищі Михайлівка, що на Запоріжжі, українські захисники знищили одразу 3 реактивні системи залпового вогню. Ба більше, окупантам терміново довелося евакуювати поранених.

09:30 Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського Харківщини, що розташовані біля лінії зіткнення та кордону з Росією.

09:20 Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Кримський міст, як і крейсер "Москва" та весь режим Путіна в цілому, буде зруйнований.

09:08 Ніч проти 24 жовтня минула відносно спокійно. На Сумщині та Дніпропетровщині було тихо.

09:05 Ліквідованих російських окупантів все більшає в Україні. Станом на 24 жовтня, крім тисячі одиниць техніки, ЗСУ знешкодили 67940 загарбників.

09:04 Ворог обстріляв Шевченківську та Інгульську громади, що на Миколаївщині, в результаті чого пошкоджено авто та нежитлова споруда. Постраждалих немає. Крім того, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

08:19 Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що росіяни використовуватимуть "шахіди" ще довго. Річ у тім, що ракет в окупантів залишилося мало, тому вони намагаються їх економити, завдаючи ударів іранськими безпілотниками.

07:43 Молдова отримувала 30% електроенергії від України. Тож коли Україна вимушена була зупинити експорт електроенергії через російські обстріли по енергетичних об'єктах, у Молдові виник дефіцит електроенергії.

07:08 Військові Збройних Сил "вполювати" російську радіолокаційну станцію ворога "Зоопарк-1" на Херсонщині.

07:00 Російські окупанти готуються централізовано відійти з правобережжя Херсонської області та уникнути повного розгрому своїх підрозділів. За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, генерали хочуть, аби відступ з Херсону прикривали мобілізовані, бо з їх втратами ніхто не рахується.

05:28 Росія продовжує активно втягувати Білорусь у війну проти України. Зокрема, білоруські підприємства почали забезпечувати потреби російської армії.

03:14 Результати дослідження, яке провів російський аналітичний центр, свідчать, що росіяни відчули сильний стрес після оголошення про часткову мобілізацію. Зріс відсоток людей, які відчувають страх та роздратування.

01:09 Сєргєй Шойгу видав абсурдну та небезпечну брехню про "брудну бомбу". Олексій Резніков у відповідь запросив місії ООН і МАГАТЕ в Україну та закликав світ відповісти на ядерний шантаж Росії.

00:00 Кремль шантажує Європу проблемами із постачанням газу та високими цінами. Проте у Єврокомісії вважають, що їм вдалось успішно досягти енергетичної незалежності від Росії.

Варте уваги – Жданов розповів, де ЗСУ вимотує армію Росії: дивіться відео