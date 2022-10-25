Знищено базу кадирівців під Херсоном, Штайнмаєр з візитом у Києві: хронологія 244 дня війни

Українські воїни вже 244 дні стримують Росію, яка розпочала повномасштабну війну проти нашої країни. Ворог намагається втримати захоплені райони та завадити просуванню наших сил.

Про найважливіші події за 24 жовтня, що відбулись на фронті та в тилу, можна дізнатись далі, у матеріалі 24 каналу.

До теми ЗСУ витісняють ворога на Донбасі, фейки Росії про "брудну бомбу": хронологія 243 дня війни

15:34 У 2023 році Європейський Союз планує виділити Україні 18 мільярдів євро допомоги. Щомісяця Україна може отримувати 1,5 мільярда євро.

15:21 СБУ повідомила про підозру міністру транспорту Росії Вєталію Савєльєву. Завдяки російському посадовцю ворог перекинув в окупований Крим майже 300 одиниць бронетехніки.

15:13 В Україні ліквідували російського підполковника Владіміра Стрільченка. ЗСУ знищили вертоліт Ка-52 з командиром вертолітного полку ЗС РФ.

14:47 Президент України Володимир Зеленський привітав новопризначеного главу правління Великої Британії і наголосив, що Велика Британія є стратегічним партнером України.

13:38 Король Великої Британії Чарльз ІІІ 25 жовтня офіційно затвердив Ріші Сунак на посаді прем'єр-міністра країни. Король доручив 42-річному Сунаку сформувати новий уряд.



Чарльз ІІІ офіційно призначив Ріші Сунака прем'єр-міністром / Фото Sky News

13:36 На Одещині та Миколаївщині теж вводять віялові відключення електроенергії. Це потрібно для того, щоб уникнути аварійних відключень – мережі цих областей не витримують навантаження.

13:14 Ліз Трасс покинула пост прем'єр-міністерки Великої Британії, вона виступила з прощальною промовою, у якій згадала і про Україну.

12:58 McDonald’s відновлює роботу в Тернополі та Борисполі. Двері для відвідувачів також відкриються ще в п'яти ресторанах Києва.

12:46 У Хорватії 24 та 25 жовтня відбувається перший парламентський саміт Кримської платформи. На заході в онлайн-форматі виступив президент України Володимир Зеленський.

Дивитись звернення Зеленського:

12:29 Ірина Верещук звернулася до українців, які перебувають наразі за кордоном із закликом не повертатися на зиму до України. За її словами, якщо є можливість залишитися поки що перезимувати за кордоном, то варто це зробити.

11:56 На Херсонщині російські окупанти обстріляли авто з цивільними. Попередньо відомо про двох загиблих. Серед потерпілих дитина – вона у лікарні.

11:54 Україна повернула тіла 25 загиблих захисників.

11:49 Укрзалізниця зустріла Штайнмаєра по особливому, в купе на нього очікували квіти. Букетом ірисів натякнули на зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, які Німеччина надала Україні.



Іриси, які Укрзалізниця підготувала для Штайнмаєра / Фото пресслужби Укрзалізниці

11:32 У центральних областях України оголосили повітряну тривогу. На Київщину можуть летіти "шахіди".



Карта повітряних тривог станом на 11:40 має такий вигляд / Скриншот карти

10:57 У всіх областях України застосували графіки обмеження електроенергії – як для промислових споживачів, так і для інших категорій. Зокрема, вперше за довгий час аварійні відключення стосуватимуться і Львівщини.

10:40 У Києві та області попередили про вимушені тимчасові відключення світла протягом дня для стабілізації енергосистеми. Обмеження електропостачання почали застосовувати від 9:20 ранку.

10:14 В ISW вважають, що керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин продовжує нарощувати владу і створює військову структуру, яка може становити загрозу для правління Путіна.

10:05 США розглядають можливість відправити обладнання протиповітряної оборони Hawk в Україну. У Білому домі не розголошують інформацію про те, скільки одиниць техніки можуть надати.

10:00 KFC повністю вийшла з Росії. Ресторани мережі швидкого харчування у країні-агресорці продали місцевій компанії.

09:51 У Мелітополі прогримів вибух біля "телекомпанії" пропагандистів та бази російського ФСБ. Повідомляють, що вибухнуло авто, яке стояло поруч.

09:33 В ISW вважають, що росіяни готуються до битви за Херсон. Попри те, що окупанти переправляють частину військ на другий берег Дніпра, вони поки не збираються відступати.

09:30 Колишнього директора "Мотор Січі" підозрюють у держзраді та передачі зброї Росії. Богуслаєв не зможе вийти зі слідчого ізолятора упродовж двох місяців. Однак, в ОП не виключають, що його можуть видати Росії в обмін на українських військовополонених.

09:10 ЗСУ знищили ще 480 окупантів, станом на зараз в Україні вже ліквідовано 68 420 російських солдатів. І знищили чимало російської техніки.



Втрати росіян станом на 25 жовтня / Інфографіка Генштаб

09:06 Упродовж доби російські війська продовжував терор населення Харківщини – обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

В Золочівській громаді Богодухівського району поранено 36-річного тракториста, його госпіталізували. В Куп'янському районі до лікарень також забрали 3 людей, що отримали поранення напередодні.

09:05 На Миколаївщині ворог здійснив атаку по території аквазони Очаківської громади. Російські військові обстріляли тилові громади Миколаївського району. Внаслідок чого пошкоджено панелі сонячних батарей.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади. Упродовж усього дня ворожих ударів зазнав населений пункт Широківської громади. Влучання було у дитячий садок та по відкритих територіях.

08:05 До Києва прибув президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, це його перший візит в Україну з початку війни.



Штайнмаєр прибув з візитом до Києва / Фото DPA

07:58 Загарбники вбили 7 мирних жителів у Бахмуті, ще троє зазнали поранень. Також правоохоронці виявили тіла 3 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Дробишевому та 1 у Ставках.

07:57 30 ліберал-демократів Палати представників закликали президента Джо Байдена змінити стратегію щодо України та "продовжувати пряму дипломатію" для припинення війни в Україні шляхом переговорів.

07:45 Російські окупанти обстріляли Нікопольщину – били по Нікопольському району з "Градів", важкої артилерії, використали й дрон-камікадзе. Пошкоджень зазнало підприємство, житлові будинки, авто, водогін.

Під удар потрапили Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. Попередньо – люди неушкоджені.

07:49 За даними Генштабу, ворог продовжує спроби наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Херсонщині ситуація ускладнюється, ворог займається оборонними позиціями на лівому березі Дніпра.

07:04 В ОК "Південь" повідомили про успіхи на Південному напрямку. Так, за останню добу захисники виконали 246 вогневих завдань. Серед підтверджених втрат ворога:

40 окупантів;

3 танки;

ЗРК "Оса";

6 одиниць автомобільної бронетехніки;

3 склади з боєприпасами у Бериславському та Каховському районах.

06:35 В Інституті війни (ISW) вважають, що в Росії назріває розкол. Поки одні хочуть переговорів, інші готові воювати ледь не до останнього росіянина.

05:44 Ймовірно, Україна уже отримала систему перехоплення безпілотників Smart Shooter. Працює вона за принципом "один постріл – один удар", що мінімізує промахи під час стрільби.

05:20 Директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос пояснив для чого Ірану співпраця з Росією. Передусім – це комплекс економічних та технологічних чинників, які можуть бути на переговорному столі.

03:20 Російські вояки везуть на поле бою старі гаубиці радянського зразка. ЗСУ опублікували відео, як загарбники везуть гаубицю Д-1 – раніше такі гаубиці можна було побачити або на монументах, або ж на складах.

03:17 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з Марком Міллі – головою об'єднаного комітету начальників штабів США щодо фейку Росії про "брудну бомбу".

02:20 Стало відомо про нові підводні вибухи на дні Фінської затоки. Магнітуда коливалася від 1,4 до 2. Сейсмологи заявили, що це – доволі рідкісне явище для цих територій.

01:23 Під Херсоном знищено базу кадирівців – щонайменше 40 окупантів загинули, ще 60 – отримали поранення.