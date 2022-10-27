Ворог серед ночі атакував Україну дронами-камікадзе: хронологія 246 дня війни

Герої ЗСУ станом на 27 жовтня продовжують обороняти рідну землю та звільняти українські міста та села від окупантів. Ворогу завдають колосальних втрат.

Наші захисники вже 246 днів обороняють Україну від повномасштабного вторгнення ворога. Журналісти 24 каналу зібрали найважливішу інформацію, яку вам потрібно знати за день.

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07:30 У Запорізькій ОВА розповіли деталі нічного обстрілу. Зокрема, ворог атакував об'єкт інфраструктури з РСЗВ "Смерч". Пожежу на місці події швидко ліквідували, постраждалих серед населення немає.

07:16 Актуальна інформація про ситуацію на фронті:

ЗСУ відбили атаки ворога біля Білогорівки Луганської області та Бахмута, Іванграда, Соледара, Майорська, Красногорівки і Мар'їнки на Донеччині;

на Запоріжжя продовжують прибувати мобілізовані росіяни. Бажання воювати у них немає, тож випадки дезертирства у ворожому війську почастішали;

у лікарню в Голубівці на Луганщині прибули близько 100 поранених окупантів. З Кадіївки скерували кілька хірургічних бригад, аби ті допомогли рятувати російських солдатів;

в Ульяновську, що у Росії, активно вербують зеків на фронт. Більшість з тих, що погодилися відправитися на війну, відбувають покарання за вбивства, зґвалтування та збут наркотиків;

ЗСУ понищили російські склади з боєприпасами, авіацію ворога та важливі військові об'єкти.

07:11 Росія скликала засідання Ради безпеки ООН, аби завадити розслідуванню щодо використання проти України дронів іранського виробництва. Закінчилося все тим, що Москву розкритикували, а багато країн закликали до негайного розслідування постачань.

07:00 На початку жовтня частина взводу ПВК "Вагнер", яка складалася з зеків, втекла з позицій при спробі захоплення Бахмута. 3 втікачів знайшли у Донецьку після того, як вони вбили 2 цивільних чоловіків та вчинили низку зґвалтувань. Решта бойовиків переховуються у Росії, де також чинять звірства.

06:05 В ОК "Південь" прозвітували про ситуацію у своїй зоні відповідальності:

росіяни атакували позиції українських військових ударним гелікоптером Ка-52 "Алігатор", але наші зенітники збили ворожу авіацію;

українська штурмова та армійська авіації відпрацювали 6 ударів по силах ППО росіян, опорному пункту та по 3 районах скупчення живої сили на Бериславщині та в Миколаївському районі;

російські окупанти втратили 53 бійців, 2 міномети, самохідну великокаліберну гаубицю "Акація", 2 бронемашини та 2 бліндажі з особовим складом.

03:27 У Балаклії на Харківщині російські солдати залишили величезну кількість військових документів. Завдяки цим записам вдалося встановити нові деталі відступу окупантів, підтвердити їхні злочини, а також отримати дані про ситуацію в російських підрозділах.

02:14 Російські окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе. Через це спалахнула пожежа. Загалом противник запустив на територію України понад 20 "Шахідів-136". 15 з них знищили в Одеській області, 3 – у Миколаївській та 1 – у Вінницькій.

01:45 За даними CNN, на початку жовтня Україну таємно відвідував директор ЦРУ Вільям Бернс. Ймовірно, поїздка американського чиновника пов'язана з ядерними погрозами Кремля.

01:04 Під час повітряної тривоги росіяни атакували Запоріжжя. На місці влучань спалахнули пожежі. Інформації про жертв та постраждалих наразі немає. Відомо, що від прильоту руйнувань також зазнав житловий будинок – у нього вилетіли шибки.