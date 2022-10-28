Мінування на Рівненщині, Кадиров вперше визнав втрати на війні: хронологія 247 дня війни

Українські захисники та захисниці продовжують обороняти рідну землю від російських загарбників. Ворогу завдають втрат на усіх напрямках.

Новий день наближає Україну до перемоги. Про головні події 247 доби повномасштабного вторгнення читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Абсурдний виступ Путіна, нічна атака дронами: хронологія 246 дня війни

05:28 Військовий експерт Петро Черник вважає, що морального надлому у російському соціумі ще не сталося. Росіяни все ще підтримують війну проти України та не готові бути в опозиції до Кремля.

02:27 У Кадирова сталась істерика і він вперше визнав втрати на війні в Україні. На Херсонщині ЗСУ успішно ліквідували 23 кадирівців. Однак, мова може йти й про більшу кількість ліквідованих окупантів.

01:28 В ОК "Південь" прозвітували про успіхи: ЗСУ знищили на цьому напрямку 44 окупанти, 2 ворожі склади з боєприпасами й ангар із технікою.

Росіяни намагались атакувати позиції наших військових у:

Баштанському районі Миколаївської області;

Бериславському районі Херсонської області;

Нікопольському районі Дніпропетровської області.

У Чорному морі перебувають 11 російських кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

01:14 У Рівному повідомили про планове відключення світла на 28 жовтня. Електроенергії не буде орієнтовно до обіду.

01:07 В Рівненській області, у селищі Квасилів повідомили про замінування професійного училища. Після відповідних перевірок – вибухових пристроїв не виявили.