25 депутатів пропустили 90% голосувань Ради: список найбільших прогульників

25 народних депутатів упродовж 2021 року пропустили 90% голосувань у парламенті. Найбільшими прогульниками є члени "Опозиційної платформи – За життя".

Один нардеп взагалі жодного разу не проголосував. Мовиться про підсанкційного Тараса Козака з ОПЗЖ.

Цікаво Економічний паспорт і закон про столицю: чим Рада займеться у 2022 році

Список депутатів-прогульників

Олесь Довгий взяв участь в 0,23% голосувань,

Вадим Столар – 0,56%,

Федір Христенко – 0,99%,

Юрій Солод – 0,99%,

Вадим Рабінович – 1%,

Сергій Льовочкін – 1%,

Сергій Ларін – 1%,

Ігор Абрамович – 1%,

Ренат Кузьмін – 1%,

Степан Івахів – 1%.

Крім того, рідко голосували у парламенті Віктор Медведчук, Олександр Дубінський, Юрій Бойко та інші.

Хто був найактивнішим у Раді

Найактивніше впродовж року голосували депутати "Слуги Народу" та "Європейської солідарності". В середньому вони взяли участь у 83% голосувань та 80% відповідно.

Майже однакові показники голосувань у членів групи "Довіра" та партії "Голос". Депутати цих політсил взяли участь в 72% голосувань. Нижчий результат у "Батьківщини" (62%) та групи "За майбутнє" (54%).

Найменше у законодавчому житті держави брали участь політики від ОПЗЖ. Загалом вони були активними лише на 38% голосувань.

До речі, загалом у 2021 році відбулося 5 681 голосування.

Це може вас зацікавити – чи створять в Україні новий проросійський проєкт: дивіться відео