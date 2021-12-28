25 депутатів пропустили 90% голосувань Ради: список найбільших прогульників
Джерело:Комітет виборців
25 народних депутатів упродовж 2021 року пропустили 90% голосувань у парламенті. Найбільшими прогульниками є члени "Опозиційної платформи – За життя".
Один нардеп взагалі жодного разу не проголосував. Мовиться про підсанкційного Тараса Козака з ОПЗЖ.
Цікаво Економічний паспорт і закон про столицю: чим Рада займеться у 2022 році
Список депутатів-прогульників
- Олесь Довгий взяв участь в 0,23% голосувань,
- Вадим Столар – 0,56%,
- Федір Христенко – 0,99%,
- Юрій Солод – 0,99%,
- Вадим Рабінович – 1%,
- Сергій Льовочкін – 1%,
- Сергій Ларін – 1%,
- Ігор Абрамович – 1%,
- Ренат Кузьмін – 1%,
- Степан Івахів – 1%.
Крім того, рідко голосували у парламенті Віктор Медведчук, Олександр Дубінський, Юрій Бойко та інші.
Хто був найактивнішим у Раді
Найактивніше впродовж року голосували депутати "Слуги Народу" та "Європейської солідарності". В середньому вони взяли участь у 83% голосувань та 80% відповідно.
Майже однакові показники голосувань у членів групи "Довіра" та партії "Голос". Депутати цих політсил взяли участь в 72% голосувань. Нижчий результат у "Батьківщини" (62%) та групи "За майбутнє" (54%).
Найменше у законодавчому житті держави брали участь політики від ОПЗЖ. Загалом вони були активними лише на 38% голосувань.
До речі, загалом у 2021 році відбулося 5 681 голосування.
Це може вас зацікавити – чи створять в Україні новий проросійський проєкт: дивіться відео