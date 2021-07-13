В'язниця і 2,5 мільйона гривень компенсації: на Львівщині покарали винуватця смертельної ДТП

Суд жорстоко покарав винуватця смертельної ДТП на Сколівщині. Він, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом позашляховика Audi Q7, спричинив зіткнення 4 авто. Суд зобов'язав чоловіка виплатити 2,5 мільйона гривень компенсації постраждалим.

Внаслідок ДТП загинули 2 жінки. Також 6 людей отримали травми.

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П'яний водій позашляховика спричинив смертельну ДТП

У серпні 2019 року п'яний 42-річний водій позашляховика Audi Q7 спричинив масштабну аварію на трасі Київ – Чоп біля села Верхнє Синьовидне.

Він влетів в авто Skoda Superb, яке їхало попереду.

Внаслідок зіткнення Skoda занесло вперед в автівку Volkswagen Polo.

Винуватець ДТП виїхав на зустрічну смугу й зіштовхнувся там з Daewoo Lanos.

Унаслідок аварії 2 людей загинули, а 6 – постраждали.

Зокрема, 52-річний водій Daewoo отримав травми й став інвалідом другої групи, а його 27-річний син став інвалідом першої групи.

Дружина водія та наречена його сина загинули на місці аварії.

На судове засідання постраждалі не приїхали.

У вироку суду мовиться, що 27-річний чоловік після аварії потребує постійного догляду. Тож його неможливо транспортувати з Києва до Львова.

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Водія жорстоко покарали

Під час судового засідання винуватець ДТП визнав свою провину. Суддя Сколівського райсуду Юрій Ясінський, дослідивши матеріали справи, визнав водія Audi Q7 винним у вчиненні смертельної ДТП. Йому призначили 6 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Також чоловіка зобов'язали виплатити по 1 мільйону гривень водію та пасажиру Daewoo Lanos, які внаслідок аварії отримали інвалідність. Окрім цього, він повинен виплатити 500 тисяч гривень матері загиблої пасажирки. За українським законодавством, на цей вирок суду обвинувачений ще може подати апеляцію.