25-річну російську поетесу не впустили в Україну через поїздки в окупований Крим

25-річну російську поетесу та авторку проєктів не впустили в Україну. Зокрема тому, що в 2020 році вона незаконно відвідувала тимчасово окупований Росією Крим.

Їй також заборонили в'їзд в Україну на 3 роки. За інформацією видання "Укрінформ" мовиться про 25-річну Алісу Денисову.

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Російську поетесу Денисову не впустили в Україну

Росіянка, незаконно відвідуючи тимчасово окуповані території України, порушила українське законодавство.

У ході оформлення прикордонники встановили, що вона в порушення встановленого порядку в'їзду та виїзду, незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію Криму. Росіянка, яка виявилася поетесою та авторкою різних проєктів, неодноразово публікувала матеріали на кримську тематику та інформацію про відвідування тимчасово окупованої території України,

– розповіли у відомстві.

Сама жінка пояснила, що в окупований півострів вона їздила потягом у 2020 році. Громадянці Росії відмовили у пропуску через держкордон та заборонили в’їзд в Україну на 3 роки. Денисова намагалась потрапити в Україну з Іспанії.

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ЗМІ також написали, що Аліса Денисова, 1996 року народження. Вона в російській соцмережі ВК публікувала інформацію про своє перебування в окупованому Криму.



У Держприкордонслужбі опублікували дописи росіянки про перебування в Криму / Фото Держприкордонслужба

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