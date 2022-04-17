250 мешканців Маріуполя вирушили поїздом до Львова
17 квітня 2022 , 12:58Читать новость на русском
Джерело:"Укрзалізниця"
Зі Запоріжжя зранку 17 квітня вирушив поїзд з людьми, яким вдалося евакуюватися з Маріуполя. Тепер вони їдуть до Львова.
З блокадного міста вибралися 250 мирних мешканців.
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Евакуація з Покровська до Чопа та з Лозової до Ужгорода та Хмельницького сьогодні теж за графіком, залізно веземо всіх охочих до безпеки,
– наголосили в Укрзалізниці.
У компанії зазначили, що точний час відправки не вказують у повідомленнях з міркувань безпеки. Тому його можна дізнатися на гарячій лінії 0 800 503 111 або на вокзалах.
Укрзалізниця запевнила, що місць вистачить на всіх.
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