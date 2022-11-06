Приліт у Запоріжжі під час відбою, активізація дронів на Півдні: хронологія 256 дня війни

Українські воїни героїчно стримують та відтісняють ворога вже 256 день. Ворог зазнає втрат, але продовжує намагання загарбати українські землі, не шкодуючи при цьому мирне населення.

Основні події, які трапились на фронті та в тилу протягом 6 листопада, читайте у матеріалі 24 каналу.

Увага Флот морських дронів для України, зброя для звільнення Херсона: хронологія 255 дня війни

03:40 Розвідка перехопила чергову розмову військовослужбовця Росії, в якій той жалівся другові щодо ситуації на фронті, а також розмірковував про безперспективність подальших воєнних дій їхньої армії в Україні.

03:20 На Півдні ворог активізував розвідку з повітря. У ЗСУ звітують, що за минулу добу ворог випустив 40 дронів-шпигунів.

02:33 Близько опівночі на Сході та Півдні оголосили повітряну тривогу. Ворог запустив декілька ракет по об'єктах цивільної інфраструктури. Серед міст, у яких чули вибухи, зокрема, Кривий Ріг та Запоріжжя.

В останньому ситуація особливо складна після атаки – через обстріл постраждав житловий квартал, в одному з будинків спалахнула пожежа. Приліт стався просто під час сигналу про відбій повітряної тривоги.

01:23 В ОП переконані, що не потрібно дозволяти Тегерану виробляти більше ракет та дронів для Москви. Зокрема, Михайло Подоляк наголосив, що "потрібно діяти більш жорстко", щоб зруйнувати російсько-іранських відносини.

00:40 За даними радника ОП Олексія Арестовича Росії вдалось мобілізувати не 300 тисяч чоловіків, а 238 тисяч. З цих "чмобіків" до підготовки приступили всього 43%.