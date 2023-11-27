У Торецьку у підвалі багатоквартирного будинку виявили нерозірвану 500-кілограмову авіабомбу

Російські військові продовжують щоденно обстрілювати Донеччину. Так, у Торецьку у підвалі рятувальники виявили 500-кілограмову авіабомбу. Вона дивом не вибухнула під час атаки.

Детальніше про ситуацію на Донеччині розповіли рятувальники. Вони зазначили, що внаслідок російської атаки у Торецьку травм зазнав один чоловік.

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Окупанти атакували місто з авіації

Як зазначили у ДСНС, російські військові по обіді 26 листопада з авіації били по Торецьку на Донеччині. Внаслідок цього частково зруйнований двоповерховий багатоквартирний будинок. Під його завалами опинився чоловік.

За допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували чоловіка із-під завалів, надали першу долікарську допомогу та транспортували його до медичного закладу міста Костянтинівка,

– кажуть у ДСНС.

Крім того, у підвальному приміщенні пошкодженого будинку рятувальники виявили авіабомбу КАБ-500, яка дивом не здетонувала.

У підвалі багатоквартирного будинку виявили КАБ-500 / Фото ДСНС

Що таке КАБ-500 Це сімейство радянських і російських корегованих авіаційних бомб. Її калібр – 500 кілограмів. Першу ракету з цього сімейства прийняли на озброєння ще у 1975 році. Водночас розробили також варіант КАБ-500Кр, яка корегується. Вона наводиться на ціль з допомогою телевізійної головки самонаведення.



Джерело: Це сімейство радянських і російських корегованих авіаційних бомб. Її калібр – 500 кілограмів. Першу ракету з цього сімейства прийняли на озброєння ще у 1975 році. Водночас розробили також варіант КАБ-500Кр, яка корегується. Вона наводиться на ціль з допомогою телевізійної головки самонаведення.Джерело: Вікіпедія.

Мешканців цього будинку, а також прилеглих евакуювали до безпечної зони. Після чого піротехнічні підрозділи ДСНС оперативно вилучили з підвального приміщення авіабомбу. Її мають відвезти на спеціальний майданчик, щоб знищити.

Звернімо увагу, що впродовж останніх місяців ворог наростив обстріли також лівобережжя Херсонщини. Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань зауважив, часом упродовж години ворог міг випустити близько 20 КАБів.

Якщо ще пів року назад окупанти скидали 1 – 2 КАБи, то за останній місяць були випадки, коли кількість КАБів, випущених окупантами за добу доходила до 100 одиниць,

– підкреслив військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, окупанти б'ють по плацдармах, які захопили й утримують наші військові.