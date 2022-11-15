Вибухи на лівому березі Дніпра, росіяни знищили важливий енергооб'єкт: хронологія 265 дня війни

Українська армія продовжує мужньо протистояти ворогу, звільняючи населені пункти один за одним. Протягом останнього тижня маємо багато новин з Херсонщини.

Інформацію про мужні вчинки Збройних Сил України, а також про співпрацю України зі світом та допомогу нашій армії, читайте у матеріалі 24 каналу.

Зауважте Ситуація на Кінбурнській косі, Зеленський у Херсоні: хронологія 264 дня війни

4:29 Військовий експерт Микола Саламаха розповів, що Росія може виробляти за місяць 1,5 – 2 десятки нових танків. Щодо БТР, бойових машин десанту і бойових машин піхоти, то можливості за місяць обмежені:

на Курганському заводі – 30 одиниць БМП-3М і БМД-4М;

відновлення БМП-2 – на 103-му бронетанковому ремонтному заводі у Забайкальському краї;

"Арзамас" – може створювати бронеавтомобілі "Тигр" та відновлювати БТР-80, які надходитимуть з баз зберігання. Можлива часткова модернізація до рівня БТР-80А і БТР-82А. Про їхню кількість сказати важко.

2:34 Американські ЗМІ написали, що США вже не виключають передачі Україні безпілотників Gray Eagle. Ці варіанти в адміністрації Байдена почали розглядати після звільнення Херсона.

Окрім того, Штати розглядають питання модифікації безпілотника Gray Eagle. Адже у Білому домі побоюються того, що вороги можуть збити безпілотник та вивчити його.

1:22 У Скадовську та Голій Пристані, тобто на лівому березі Дніпра, пролунали вибухи. Спочатку їх почули мешканці тимчасово окупованої Голої Пристані. Напередодні ЗМІ повідомляли про звуки автоматних пострілів у місті. Згодом вибухи чули в Скадовську. Проте офіційної інформації наразі немає.

00:37 Володимир Зеленський анонсував, що 15 листопада виступатиме перед учасниками саміту "G-19". Президент сказав про зібрання 19 держав, адже 20-ю в ньому є Росія.

У цьому контексті президент зауважив, що російський прапор означає повне спустошення, а коли росіян вдається вигнати – це щастя.

00:10 Голова Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що російські окупанти знищили важливий енергооб'єкт на правобережжі Херсонщини. Він забезпечував світлом значні частини 2 областей – Херсонської та Миколаївської.

Зокрема, вороги підірвали два автотрансформатори вагою по 250 тонн кожен, що ж не вдалось підірвати – розтрощили.