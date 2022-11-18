Лукашенко передає агресорам зброю, росіяни розграбовують Херсонщину: хронологія 268 дня війни

Українські захисники та захисниці вже 268 днів захищають Україну від повномасштабного вторгнення Росії. Водночас українські воїни стримують окупантів, які намагаються просуватися на Донбасі.

Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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01:56 МАГАТЕ ухвалило резолюцію, в якій закликало Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах. Міжнародне агентство з атомної енергії, що Росія має негайно вивести свої війська з окупованої ЗАЕС. Однак Росія та Китай проголосували проти резолюції.

01:12 В ОК "Південь" розповіли, що росіяни вивезли з Нової Каховки, що на Херсонщині, фактично усе медичне обладнання. Через це припинила роботу центральна міська лікарня.

00:35 Окрім того, що Лукашенко дозволяє росіянам користуватися своїми територіями у військових цілях, він ще й активно постачає зброю агресорам. Лише за жовтень білоруський диктатор передав до Росії понад 200 одиниць військової техніки.