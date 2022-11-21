"Байрактари" з українським двигуном, фосфорні боєприпаси біля Бахмута: хронологія 271 дня війни
Українські захисники вже 271 день захищають Україну від повномасштабного вторгнення Росії. Бійці стримують окупантів на Донбасі та на інших напрямках.
Про актуальну ситуацію на фронті, а також на політичному та дипломатичному рівні – читайте у матеріалі 24 каналу.
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01:57 Турецька компанія Baykar випробовує новий бойовий БпЛА з українським двигуном. Його розробляли в "Мотор Січі".
00:37 Окупанте вкотре використали заборонені фосфорні боєприпаси. Вони обстріляли ними ЗСУ біля Бахмута.
00:34 У звільненому Херсоні Місцеві змушені набирати дощову воду, адже в місті досі немає водопостачання. Попри це, ситуація покращується щодня, гуманітарної кризи у місті вже немає.