Обшуки у Києво-Печерській лаврі, нова "бавовна" в Криму: хронологія 272 дня війни

Повномасштабна війна в Україні станом на 22 листопада триває вже 272 дні. Про усі найактуальніші події на фронті, в тилу та міжнародній арені – читайте далі.

Українські військові продовжують відбивати ворожі атаки на фронті. 24 канал зібрав усе найважливіше, що трапилося за день.

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23:59 Михайло Подоляк відреагував на шарф Віктора Орбана з картою "Великої Угорщини". Радник глави Офісу Президента заявив, що найжорстокіші війни виникають тоді, коли "маленькі лідери починають марити Великими Імперіями".

22:46 Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців.

Головне

Україна отримала транш від ЄС на 2,5 мільярда євро.

Окрім того, США вже найближчим часом направлять додаткове фінансування у розмірі 4,5 мільярда доларів.

Зеленський анонсував відкриття "Пунктів незламності". Наразі вже підготували понад 4 тисячі таких пунктів. Там українці у будь-який час доби зможуть отримати усю необхідну допомогу. Зокрема, електрику; мобільний зв'язок; інтернет; тепло; воду; аптечку.

Звернення Зеленського 22 листопада: дивіться відео

22:41 У Херсоні виявили нову катівню. Там українці й українки карбували дні неволі на стінах.

22:25 Дмитру Табачнику – ексміністру освіти – оголосили про підозру у державній зраді. Його викликають на допит у СБУ.

21:40 Зеленський заявив, що Україні потрібно звільнити близько двох тисяч своїх міст та сіл, окупованих Росією.

21:38 Кім повідомив, що на Кінбурнській косі є всього 3 населені пункти, які є малонаселеними. Однак наразі треба зберігати інформаційну тишу.

21:25 Протягом дня росіяни обстріляли Есманську, Глухівську, Путивльську, Зноб-Новгородську, Дружбівську та Шалигинську громади Сумської області. На щастя, без жертв, але є пошкодження електромереж.

21:20 Данілов зазначив, що у Росії вистачить ракет на такі обстріли, як було 15 числа, ще на 3 – 4 рази.

20:43 Ув'язнененого за вбивство двох жінок Костянтина Кисельова завербували до вагнерівців. Він навіть отримав "орден мужності" в Росії.

20:16 Наймолодшій жертві сексуального насильства з боку росіян – 4 роки, найстаршій – 85.

20:01 Росія звинуватила Україну у крадіжці газу, призначеного Молдові. У "Нафтогазі" наголосили, що всі обсяги природного газу передали на точках виходу з України у повному обсязі.

19:50 Шмигаль попередив, що через морози в Україні можуть знову аварійно відключати світло, оскільки споживання електроенергії зросло.

19:39 Зведення Генштабу:

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій ЗСУ, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони.

На окремих напрямках продовжують вести наступальні дії – на Бахмутському та Авдіївському.

У місті Єнакієве, на Донеччині, готують примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав загарбників.

19:06 У Міноборони запевнили, що на кордоні Білорусі з Україною зараз недостатня кількість ворожих сил для наступу. Однак такий варіант може бути запасним для Росії. ЗСУ в стані готовності.

18:40 Шмигаль наголосив, що Україна не продає електроенергію в ЄС із 11 жовтня, коли почалася масована атака на нашу енергосистему.

18:17 "Бавовна" завітала до Балаклави, Севастополя і Євпаторії. Окупанти розповідають про "атаку безпілотників", але запевняють, мовляв, спрацювала ППО. Достеменно невідомо, що за гучні звуки чули жителі Криму.

17:40 Розвідники 249-го окремого батальйону 127-ї окремої бригади територіальної оборони встановили прапор України на кордоні з Росією.

17:00 У Генпрокуратурі дали кваліфікацію "розстрілу" окупантів у Макіївці. Це віроломство, вчинене військовослужбовцями Росії при здачі в полон. Справу розслідують за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

16:42 Зеленський привітав президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва з перемогою на позачергових виборах. Український лідер зацікавлений у подальшому розвитку двосторонніх відносин.

15:46 Politico пише, що в ЄС можуть визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією. Депутати Європарламенту вважають, що рішення слід ухвалити через порушення "вагнерівцями" прав людини в Україні, а також їхні дії в інших країнах.

15:30 Зеленський повідомив, що Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 2,5 мільйрда євро. Очікують на схвалення програми макрофіну на 2023 рік обсягом 18 мільярдів євро.

15:21 Росія використовує боєприпаси 2022 року випуску. Це може свідчити, що склади зброї дещо спорожніли.

15:16 Через обстріли окупантів у Херсоні 22 листопада загинуло двоє людей, є семеро поранених.

15:15 Через масовані атаки росіян в Україні майже не залишилося неушкоджених ТЕС і ГЕС.

14:41 В Укренерго розповіли, що енергетичні компанії провели підготовчі заходи, аби у випадку блекауту швидко відновлювати енергосистему. Це не кінець світу. Втім, спрогнозувати, чи буде блекаут – неможливо.

14:39 В Укроборонпромі сподіваються до Нового року показати український ударний безпілотник. Однак це ще не 100%.

14:11 У Херсоні затримали експосадовця, який випустив в'язнів з виправної колонії перед звільненням міста. ДБР повідомило йому про підозру у державній зраді.

13:49 Стало відомо, що СБУ прийшла з обшуками до відомої енергетичної компанії VS Energy. Зауважимо, що ця компанія охоплює 10% енергетичного ринку нашої держави. Додамо, що власниками компанії є російські олігархи Олександр Бабаков, Євгеній Гінер, а також Михайло Воєводін.

13:24 ЄС виділив Україні ще 2,5 мільярда євро фінансової допомоги. Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, ці кошти спрямують на ремонт і реконструкцію.

13:16 Міністр оборони Олексій Резніков розповів, скільки ракет залишилося у Росії. Він виклав інфографіку, яка дозволяє зрозуміти, наскільки все погано у ворога.



Скільки ракет залишилося у росіян / Інфографіка Міноборони

12:48 Президент України Володимир Зеленський зібрав засідання Ставки головнокомандувача. Три ключові питання, які обговорювали:

забезпечення нашого війська технікою та зброєю.

захист об'єктів енергетичної інфраструктури.

забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими.

12:27 У МЗС уже відреагували на скандал з Орбаном. Як зазначив речник Олег Ніколенко, відомство викликає посла країни та вимагає вибачень.

12:15 Тим часом Латвія закликала країни НАТО посилити ППО на кордоні з Україною. Відповідне прохання озвучив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс на фоні падіння ракети на території Польщі.

11:40 Стало відомо, що росіяни обстріляли пункт гуманітарної допомоги в Оріхові, що на Запоріжжі. На жаль, не минулося без загиблих і постраждалих.

11:20 Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, скільки окупованих населених пунктів залишилося на Кінбурнській косі. За його словами, ворог там контролює три населені пункти. Щойно загарбників звідти виб'ють, Миколаївщину можна буде вважати звільненою повністю.

11:08 Україна повернула додому тіла ще 33 своїх захисників.

10:44 СБУ прийшла з обшуками до Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщення Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. Там правоохоронці також намагаються протидіяти підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

09:40 Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вляпався у черговий скандал. Цього разу на публіці він з'явився у шарфі, на якому зображена "Велика Угорщина". До неї включена як територія України, так і Румунії.

09:06 У Генштабі ЗСУ опублікували актуальну статистику втрат ворога. Станом на 22 листопада вдалося знищити 85 тисяч російських бійців, з яких лави "двохсотих" за минулу добу поповнили 400 окупантів.



Актуальні втрати ворога станом на 22 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

08:51 У США розповіли, що Україні передали зброї на суму близько 17,9 мільярда доларів. Водночас Пентагон за останній час уклав контрактів на суму 2,6 мільярда. Вони передбачають заміну того оснащення, з допомогою якого ЗСУ знищують ворога.

08:43 СБУ прийшла з перевіркою до Києво-Печерської лаври. Правоохоронці шукають на території комплексу ДРГ, а також заборонені предмети.

08:31 Нагадаємо, що в Україні діятимуть планові відключення 22 листопада. За цим посиланням ви можете дізнатися, коли та за яких умов не буде світла у вашій оселі.

08:08 В Україні збільшили кількість днів, які чоловіки можуть провести за межами країни під час воєнного стану. Мовиться про водіїв, котрі виїжджають за кордон. Згідно з постановою Кабміну, тепер вони зможуть покидати територію України не на 45 днів, а на 60.

07:24 У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Херсонщині ворог облаштував чергову катівню. У ній утримують українців та піддають їх тортурам. Для цього ворог обрав базу відпочинку у Стрілковому, що в Генічеському районі.

02:25 Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що системи ППО NASAMS ідеально збивають крилаті ракети ворога. Водночас він додав, що таких установок в Україні лише дві. І цього замало, щоб ефективно прикривати небо над нашою країною.

01:45 У ГУР МО розповіли, скільки росіян підтримують війну проти України. Як зазначив представник відомства Вадим Скібіцький, 75% мешканців країни-агресорки за те, щоб Кремль продовжував убивати українців, а також гнати своє населення на вірну смерть.

01:01 Суд у Польщі скасував 6,3 мільярда доларів штрафу для "Газпрому" за "Північний потік-2". Нагадаємо, що його призначили ще у 2020 році за побудову росіянами газопроводу.

00:48 Стало відомо, що в Україні загинув ще один "бойовий піп" РПЦ. Мовиться про Алєксандра Циганова, котрий служив у храмі Олександра Невського у Пскові. "Військовий священник" благословляв 76 десантно-штурмову дивізію ВДВ на вбивство українців.