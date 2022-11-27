Як ЗСУ звільнили острів Зміїний, вербування студентів до ПВК "Вагнера": хронологія 277 дня війни

Станом на 27 листопада триває 277 день повномасштабної російської агресії в Україні. Наші військові мужньо захищають наш народ та дають відсіч загарбникам.

24 канал детально розповість про основні події, які трапились на фронті та в тилу протягом 27 листопада.

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05:28 Окупанти продовжують свої масовані ракетні удари. На жаль, дефіциту запчастин для їх виготовлення у ворога немає. На цьому наголосив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Але і це ще не все. Якщо ж у противника крилаті ракети закінчаться, він зможе атакувати комплексами С-300. Його однойменні ракети летять на відстань до 120 кілометрів.

03:04 У мережу виклали відео, на якому можна побачити, як наші військові продовжують рятувати мирне населення. Так, ЗСУ допомогли евакуюватися бабусі під градом обстрілів на Донеччині. Наших захисників не злякало нічого. Ба більше, вони спокійно продовжили операцію, хоч ворог і почав свою чергову атаку.

Як ЗСУ рятували бабусю на Донеччині: дивіться відео

02:10 Журналісти розповіли, як ЗСУ вдалося відвоювати острів Зміїний. Як з'ясувалося, для цього наші військові використовували французькі САУ Caesar. Але оскільки дальності влучання було недостатньо, то ці установки поставили на баржі. Це дозволило наблизити гаубиці до цілі – окупантів – і спокійно бити по них.

01:22 Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив з різкою заявою у бік Кремля. Під час конференції Соціал-демократичної партії він зазначив, що Росія не лише не повинна виграти війну. Вона її не виграє, ствердно наголосив він.

00:44 У Росії до ПВК "Вагнера" почали вербувати навіть африканських студентів. Про це розповіли здобувачі вищої освіти з Південного федерального університету, що у Ростові-на-Дону. Як зазначають вони, на них тиснуть, а також обіцяють фінансову винагороду у розмірі 5 тисяч доларів.