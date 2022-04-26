28 гірсько-штурмова бригада знищила Т-72 за допомогою NLAW: видовищне відео

Українські захисники продовжують активно знищувати ворожу техніку. На цей раз в окупантів – мінус один танк.

Російський Т-72 ліквідувала 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада. Наші захисники опублікували видовищні кадри знищення загарбницької техніки.

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Танк знищили за допомогою NLAW

Збройні Сили України вразили техніку протитанковим ракетним комплексом NLAW, який створили Велика Британія та Швеція.

Наші захисники змогли зверху пробити броню Т-72 і повністю знищити ціль. Відзначимо, що екіпаж танка загинув миттєво.

Феєричне знищення ворожого танка: дивіться відео

Башту танка відкинуло на кілька метрів

На відео видно, як із підбитого російського танка йде дим. Він вибухнув – його башту відірвало і відкинуло на кілька метрів.

"Феєричне нічне відео вибуху російського танка, який палає в лісопосадці, ефектніше за будь-яку комп'ютерну графіку голлівудських блокбастерів", – мовиться у публікації.

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