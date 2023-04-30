У ЗСУ показали, як штурмували позицію під Бахмутом, яку росіяни займали кілька місяців

Наші захисники та захисниці провели успішний штурм ворожих позицій під Бахмутом. На цій локації росіяни перебували місяцями.

Мовиться про позиції під назвою "Басейн". Перебування росіян там було кісткою в горлі для наших захисників, тому штурм став питанням часу.

Зверніть увагу Окупанти кинули всі свої ресурси, але оборона справляється, – Маляр про ситуацію у Бахмуті

Як 28-ма бригад штурмувала позиції

У 28-мій окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу відзначили, що битва за кожну позицію на Бахмутському напрямку має величезний вплив на оборону східного регіону. Винятком не стала і позиція "Басейн", яку окупанти утримували кілька місяців.

Нещодавно невелика група розвідників бригади у взаємодії з аеророзвідкою та мінометниками провела успішний штурм позиції та змогла вибити звідти противника, який мав кількісну перевагу.

У результаті цієї операції близько 40 окупантів втекли, кілька були ліквідовані, а ще певна кількість поповнила обмінний фонд України.

Штурм позиції "Басейн": епічне відео

Яка зараз ситуація на Сході

На Сході, зокрема на Донеччині, тривають запеклі бої. Найгарячішими точками залишаються Бахмут та Мар'їнка. Також ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. У напрямку цих трьох міст окупанти і ведуть наступальні дії.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що протягом цього тижня на певних ділянках ворог мав певний успіх, але наші воїни зуміли повернути усі втрачені позиції.

На захоплення Бахмута, за словами Маляр, ворог кинув усі свої ресурси, однак взяти місто під свій контроль у загарбників не виходить – наші воїни мужньо тримають оборону.

Маляр наголосила, що наші захисники відбивають численні атаки російських терористів та на певних ділянках контратакують. Таким чином, оборона Бахмута з покладеними на неї військовими задачами справляється.

Важливо! Наші воїни у важких умовах продовжують робити все для того, щоб усі територія нашої держави була вільною від ворога. Однак, щоб перемога була ближчою, кожен із нас повинен до неї докластися, зокрема, підтримувати наших воїнів.

Зараз наш Благодійний Фонд 24 проводить збір на купівлю авто та ремонт уже наявних машин для 308-го батальйону, який боронить Україну біля Кремінної. Залишилося зібрати ще менш як 25 тисяч гривень, щоб закрити збір. Ви можете долучитися до збору, зробивши донат: