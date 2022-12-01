Ворог готується завдати масованого удару, нова зброя від США: хронологія 281 дня війни

Почалася двісті вісімдесят перша доба повномасштабної війни Росії проти України. Наші військові мужньо захищають наш народ та дають відсіч російським окупантам.

24 канал детально розповість про основні події дня. Що трапились на фронті та в тилу протягом 1 грудня – читайте далі.

Зверніть увагу Обшуки УПЦ МП на Закарпатті, марафон пожеж у Росії: хронологія 280 дня війни

06:00 Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Білльстремом. Урядовці домовилися про посилення санкційного тиску на Росію.

05:09 Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає на те, коли Ізраїль надасть нам системи ППО. Водночас він закликав державу не балансувати між Києвом та Москвою.

04:37 Росія готується до нового масованого удару по Україні. На одному з головних воєнних аеродромів держави-агресорки "Енгельс-2" помітили незвично велику кількість бомбардувальників – майже два десятки бомбардувальників далекої дії Ту-95 та Ту-160. Супутникові знімки зафіксували на злітній смузі візки, які використовують для перевезення крилатих ракет X-55 або X-101.

00:47 Міноборони США уклало контракт на закупівлю 6 ЗРК NASAMS. Вартість купівлі озброєння – 1,2 мільярда доларів. Орієнтовна дата завершення виробництва озброєння – 2025 рік.

00:03 У Білому домі заявили, що росіяни продовжать завдавати масовані ракетні удари по інфраструктурі України. Водночас бойові дії на фронті сповільняться, але не припиняться повністю.