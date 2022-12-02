"Приліт" у Запоріжжі та обстріл Харківщини: хронологія 282 дня війни

Україна продовжує оговтуватися від масованих атак Росії, а ЗСУ стримують окупантів. Найскладніша ситуація наразі на Сході нашої країни.

24 канал детально розповість про основні події дня. Що трапилось на фронті та в тилу протягом 2 грудня – читайте далі.

05:26 Укроборонпром налагодив виробництво снарядів калібру 152 міліметрів. До цього залучили спільні підприємства у Європі, залучені технології союзників, і, можливо, їхні виробничі можливості й досвід.

04:15 Росіяни ракетами вдарили по Запоріжжю. Влада підтвердила "приліт" в інфраструктурний об'єкт. Вибухова хвиля повибивала шибки.

Наразі невідомо про постраждалих.

02:39 У Конгрес США внесли законопроєкт про визнання ПВК "Вагнера" терористичною організацією.

02:11 Ввечері росіяни обстріляли Чугуївський район Харківщини – Клугіно-Башкирівки. Ракета частково зруйнувала квартири на останньому поверсі будівлі. Виникла пожежа. Відомо, що поранили одну жінку.