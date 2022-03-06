Майже 1 000 ББМ, 285 танків, 44 літаків: скільки техніки ворог втратив від початку війни

У Генштабі Збройних сил розповіли, скільки техніки від початку війни вже втратив ворог. Зокрема, українські захисники знищили майже 1 000 одиниць бронетехніки, майже 300 танків і понад 40 літаків.

Росіяни успішно продовжують втрачати на українських землях як особовий склад, так і різноманітну військову техніку. В Україні добре вміють з нею розправлятися.

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Скільки техніки ворог втратив від початку війни

За період від 24 лютого до 6 березня росіяни на території України втратили:

танків – 285,

бойових броньованих машин – 985,

артилерійських систем – 109,

РСЗВ – 50,

засоби протиповітряної оборони – 21,

літаків – 44,

гелікоптерів – 48,

автомобільної техніки – 447,

легкі швидкісні катери – 2,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4.

У Генштабі Збройних сил зазначили, що остаточні дані уточнюються. Підрахунок ускладнений через високу інтенсивність бойових дій.

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