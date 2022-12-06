Росіяни знову вгатили по Запоріжжі вночі: хронологія 286 дня війни

Станом на 6 грудня в Україні триває 286 день жорстокої війни, яку розв'язала Росія. Наші захисники та захисниці мужньо дають відсіч окупантам.

24 канал зібрав усю актуальну інформацію протягом цього дня. Про основні події на фронті та міжнародній арені – читайте у матеріалі.

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02:58 Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по передмістю обласного центру. Одна з ракет влучила на території Степнянської територіальної громади. Є пошкодження критичної інфраструктури та житлових будинків.

02:28 В "Укренерго" заявили, що російських військових консультували енергетики. Ворог спеціально обрав для масованих ракетних атак період похолодань та перших морозів.

01:16 У Молдові оглянули ракету, яка впала під час масованої атаки України. Фахівці з'ясували, що ризику вибуху немає.

00:34 У мережі оприлюднили супутникові фото з наслідками вибухів на російському аеродромі "Енгельс". На аеродромі, звідки злітає російська авіація для атак України, помітні сліди від вибухів.



Наслідки "бавовни" на аеропорту "Енгельс"