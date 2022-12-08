Як ЗСУ звільнятимуть Донбас, скандал з "Дождем": хронологія 288 дня війни

Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

Зауважте Військові об'єкти Росії під загрозою, теракт у Кураховому: хронологія 287 дня війни

5:22 Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що, на його думку, ЗСУ спершу звільнять Крим, а лише потім – Донбас.

3:42 Політолог Микола Давидюк прокоментував падіння ракети в Молдові та мовчання президентки Майї Санду щодо цього.

Зрозуміло, що Молдова хоче заробляти гроші, допомагати росіянам обходити санкції. Проте, заробляючи рублі, забули одну річ – коли обстрілюють Україну, то світло у них також зникає. Так можна мовчати і втрати незалежність, державу й стати рабами на тисячу років,

– сказав Давидюк.

1:16 Володимир Зеленський привітав перемогу Ощадбанку у суді Франції. Адже, за словами президента, це перша перемога державної компанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму.

00:08 Політолог Володимир Фесенко розповів, що каналу "Дождь" доведеться довго "відмиватися" після заяви ведучого про допомогу армії Росії. І це говорять представники самого каналу.