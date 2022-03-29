На 29 березня погоджені 3 гуманітарні коридори, – Верещук
Україна погодила зі стороною окупантів 3 гуманітарні коридори. З Маріуполя люди зможуть дістатись Запоріжжя на власному авто, також автобусами маріупольців евакуюють з Бердянська.
Про це розповіла віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал. Вона зазначила, що коридори відкривають на Донеччині.
До теми Стримують окупантів та займають населені пункти: які завдання зараз виконують ЗСУ
З Маріуполя люди виїжджатимуть власним транспортом
З міста Маріуполь до міста Запоріжжя – на власному автотранспорті. Також зараз із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації маріупольців з міста Бердянськ. Розраховуємо, що до вечора вони дістануться до міста,
– розповіла Верещук.
Віцепрем'єрка розповіла, що 28 березня з Бердянська вивезли 800 маріупольців, попри те, що гуманітарні коридори погодженими не були. Питання вирішували в оперативному режимі.Зверніть увагу! Верещук оприлюднила контакти гуманітарних штабів, за якими можна звертатись, 3-62-76, 3-52-52, 097 551 59 17, 050 439 75 29. Також вона нагадала, що для маріупольців діє можливість безкоштовно заправитись пальним у Бердянську – вулиця Мелітопольське шосе, 87б.
Коридори у Запорізькій області
- з міста Мелітополь до міста Запоріжжя;
- з міста Енергодар до міста Запоріжжя;
Дивіться ранковий брифінг Ірини Верещук: