Під Торецьком надпотужна радянська гармата ЗСУ стріляє тепер американськими снарядами, – BILD

Під Торецьком Збройні сили застосовують у бою надпотужну гармату 2С7 "Піон", отриману ще у спадок від СРСР. Запаси радянських боєприпасів для неї почали закінчуватися ще навесні 2022 року, але зараз їх замінили американські снаряди такого калібру.

Це найбільша гармата на озброєнні у світі. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на BILD.

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Найпотужніша гармата на службі ЗСУ

Кореспондент BILD Бйорн Штрицель відвідав позиції Збройних сил України неподалік міста Торецьк у Донецькій області, де українські військові стримують російський наступ. На цих позиціях ЗСУ нещодавно використали надпотужну самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон".

Довідка: САУ 2С7 "Піон" важить 60 тонн та має 12-метровий ствол. Це найбільша гармата серед тих, що нині є де-небудь на озброєнні. Дальність стрільби складає 37 – 47,5 кілометрів, залежно від типу снаряда. Вона розроблена ще в СРСР у 1970-х роках для руйнування бетонних укріплень. "Піон" стріляє боєприпасами калібру 203 міліметри, які важать близько 100 кілограмів.

Українські військові витратили значну частину запасів снарядів до неї ще навесні 2022 року, тому ця САУ деякий час залишалася без застосування. Проте ситуація змінилася завдяки постачанню американських снарядів потрібного калібру, які виготовляли в 1950-1960-х роках для гармат М110 та М115.

Підготовка «Піона» до стрільби починається ще до надходження наказу. За словами офіцера Ростислава, 26-річного артилериста, машина має прогрітися до робочої температури.

Після отримання наказу артилеристи швидко приводять САУ на вогневу позицію, висуваючи спеціальну плиту-сошник, яка поглинає віддачу. Постріл «Піона» супроводжується сильним тремтінням землі навколо.