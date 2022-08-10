3 бойовики псевдореспубліки Донбасу, які воювали на Сумщині, відправляються у тюрму

Трьох бойовиків, які воювали за росію, відправляють у в'язницю на 15 років. Їх взяли в полон ще в березні.

Суд визнав бойовиків винними у державній зраді. Вирок схвалили на основі доказів, що зібрала СБУ. Крім 15 років в'язниці, у зрадників конфіскують майно.

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Бойовиків взяли у полон на Сумщині

Усі входили до складу незаконного збройного формування так званого "4 окремого мотострілецького батальйону 119 полку днр". Бойовиків взяли в полон наприкінці березня, під час звільнення Сіверщини.

Слідство встановило, що 24 лютого чоловіки добровільно вступили до лав бойовиків. Там отримали військову форму, зброю та боєприпаси. При цьому жоден з них не належав до військових професій.

Пройшли вишкіл в росії

На початку березня під керівництвом російських військовослужбовців вони пройшли короткотерміновий військовий вишкіл на території білгородської області. Потім відправились на Сумщину.

Окупанти задіювали зрадників для: ️

облаштування та укріплення бойових позицій і блокпостів на тимчасово окупованих територіях; ️

здійснення контрольно-пропускних та охоронних функцій на блок-постах та позиціях ворога.

Зібрані докази дозволили засудити їх до реальних строків ув’язнення.

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