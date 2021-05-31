У трьох областях України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

31 травня 2021 , 09:41
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку 31 травня у трьох областях України. Мовиться про більшість районів Запорізької, Донецької та Луганської областей.

У всіх інших областях України загрози пожеж немає. Водночас у 3 східних регіонах оголосили ІІ рівень небезпечності.

До теми Напередодні літа Карпати засипає снігом: фото

Середня температура повітря у цих областях коливатиметься у межах +21...+24 градусів.


Пожежна небезпека в Україні / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! 31 травня в Україні прохолодно. Найбільше температура повітря опустилася у західних областях – до +13...+17 градусів. Водночас на півдні стовпчики термометрів підійнялися до +20...+24 градусів. Крім того, у Західній та Південній України падає дощ.

Негода в Україні

Автор: Софія Мінджоса