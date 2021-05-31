У трьох областях України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку 31 травня у трьох областях України. Мовиться про більшість районів Запорізької, Донецької та Луганської областей.
У всіх інших областях України загрози пожеж немає. Водночас у 3 східних регіонах оголосили ІІ рівень небезпечності.
До теми Напередодні літа Карпати засипає снігом: фото
Середня температура повітря у цих областях коливатиметься у межах +21...+24 градусів.
Пожежна небезпека в Україні / Карта Укргідрометцентру
Негода в Україні
- У Кривому Розі 29 травня дощі затопили вулиці, будинки та супермаркет "Ашан".
- У той же день блискавка влучила у два будинки на Чернігівщині. Внаслідок пожежі ті згоріли. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.
- 30 травня Житомир затопило на стільки, що містяни плавали вулицями на надувних матрацах та каталися на гідроциклі.
- 31 травня Карпати замело снігом. На вершині Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до нуля.