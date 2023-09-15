Командири 3 ОШБр розказали, скільки коштує спорядження штурмовика

Напевно, кожен бачив ролики Третьої штурмової у соцмережах і захоплювався мужністю цієї бригади. Але штурм ворожих позицій – це не тільки про зброю та броню.

Хлопці беруть із собою на бойові завдання безліч речей, які можуть знадобитись. Командири 3 ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує, у відео проєкту "Український Свідок".

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У новому ролику проєкту – командири 3 окремої штурмової бригади, Макар та Натс. Після запису великого інтерв’ю про війну за посадки журналісти проєкту зняли додатковий матеріал – про розпаковування спорядження хлопців.

Командири показали, у що вони вдягаються, що беруть із собою на штурми та розповіли, скільки все це коштує. Вартість повного комплекту є приблизною: більшістю спорядження забезпечує бригада, деякі речі бійці отримують у подарунок від побратимів та близьких.

Що беруть на завдання штурмовики 3 ОШБр / Скриншоти 24 Каналу

Окрім зброї та броні, спорядження штурмовика включає:

аптечку та турнікети;

додаткові балістичні пакети – посилення броні у бронежилеті;

додаткові магазини;

димові гранати;

різноманітний дріб’язок на кшталт ліхтариків, батарейок, запасних рацій і та багато іншої амуніції.

Окрім бойового спорядження, Макар носить у своїх підсумках те, що підтримує його бойовий дух: фотографії та листи близьких – і оберіг, який йому подарувала подруга.

Також штурмовики кріплять на шоломи GoPro. Макар розповів, навіщо це робиться.

Це потрібно не тільки для того, аби знімати відео для TikTok. Завдяки фільмуванню після штурму ми можемо розбирати індивідуальні помилки кожного бійця та розуміти, над чим саме йому треба працювати,

– поділився військовий.

Скільки коштує спорядження штурмовика: дивіться відео

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