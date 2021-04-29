3 попередження і штраф у 100 тисяч гривень: Нацрада знову покарала NewsOne

Нацрада винесла 3 попередження та штраф каналу NewsOne. У його ефірі закликали до розпалювання ворожнечі, транслюючи зустріч народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та глави Росії Володимира Путіна.

Таке рішення Національна рада з питань телебачення та радіомовлення прийняла 28 квітня за результатами кількох перевірок.

Читайте також Медведчуківські ютуб-канали тепер недоступні для перегляду в Україні: але є нюанси

За що на NewsOne наклали штраф

У програмі "Протистояння" з ведучими В'ячеславом Піховшеком і Дарією Панченко гостями студії були Вадим Карасьов та Андрій Пальчевський. Вони обговорювали події Другої світової війни. Гості заявили, що значна кількість євреїв служила у військах нацистського Третього Рейху, а також те, що існували єврейські дивізії СС.

Поширені ними висловлювання і необ'єктивні дані мають ознаки заперечення та спотворення фактів Голокосту, розпалювання ворожнечі щодо єврейського народу, який зазнав мільйонних жертв як від дій формувань СС, так і від інших військових формувань нацистського Третього Рейху,

– йдеться у рішенні Нацради.

Саме через це регулятор стягнув штраф з телекомпанії у розмірі 25% розміру ліцензійного збору, тобто 114 067,50 гривні.

Які ще порушення виявив регулятор

Друга перевірка стосувалась ефіру з тими ж ведучими, однак гостею програми була Олена Лукаш. На думку Нацради, під час цієї програми порушувалась презумпція невинуватості. Тоді Сергія Стерненка неодноразово назвали вбивцею без рішення суду. Водночас ведучі під час ефіру це не заперечували. Під час повтору програма транслювалась у записі без правок.

Третю перевірку NewsOne регулятор провів через програму Newstime з "повною" версією зустрічі в Москві депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним. Згодом було ще 11 випусків програми з фрагментами цієї зустрічі.

Висловлювання президента країни-агресора, використані в ефірі NewsOne є пропагандистськими твердженнями, покликаними переконати аудиторію телеканалу в його позитивному ставленні до України, українського народу та його бажанні налагодити відносини між країнами, попри "складний" характер відносин,

– йдеться у рішенні Нацради.

Там додали, що поширення схожої інформації у ЗМІ спрямоване на формування позитивного образу Путіна, його гуманізацію та популяризацію в Україні, що має очевидний політичний контекст в умовах війни на Донбасі та окупації Криму.