Маємо не просто вистояти, а перемогти: українці за кордоном назвали, що треба для поразки Росії

До третіх роковин початку повномасштабної війни в Україні та світі відбувається низка акцій. Українці за кордоном назвали умови, які мають виконати світові політики, щоб наблизити перемогу Києва.

На окупованих територіях також пройшли акції. "Зла мавка" нагадала рядки, з якими українці прокинулися під звуки вибухів 24 лютого 2022 року. А з Європи їх підтримали нагадуванням про важливий мем війни.

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Акції до третіх роковин повномасштабного вторгнення за кордоном

23 – 24 лютого у світі проходить глобальна проукраїнська кампанія #UniteforUkrainianVictory – Об'єднуємось заради перемоги України. Вона присвячена відзначенню третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Створено цілу карту, де можна поглянути, в яких країнах і містах люди вийшли на підтримку України. Географія акцій вражає – від Тайваню до Флориди, від Південно-Африканської республіки до Ірландії. А загалом у рамках кампанії відбулося більше тисячі заходів у 80 країнах.

Координаторами кампанії є ГО "Армія Громад України", СКУ та ICUV. Головна мета акцій – нагадати світу про війну в Україні та підвищити рівень підтримки нашої держави до такого рівня, щоб Україна не просто вистояла, а й перемогла у війні з Росією.

Учасники акцій відреагували на обстріл ЧАЕС і заяви Трампа про Зеленського / Фото надані 24 Каналу

Як можна наблизити перемогу:

збільшити військову та фінансову підтримку з боку партнерів, в тому числі за рахунок конфіскації заморожених активів Росії;

накласти нові санкції на Росію;

активніше боротися з російською дезінформацією;

визнати Росію країною – спонсором тероризму, а також такою, яка здійснює акт геноциду проти українського народу.

В часи, коли старі союзи зазнають тріщин, а міжнародні організації недієздатні, цивілізований світ та його громадяни мають нарешті зрозуміти, що єдиним реальним гарантом їхньої безпеки є Україна та її Збройні сили, а єдиним гарантом сталого миру стане перемога України та поразка Росії,

– ідеться в пресрелізі кампанії.

Цікаво, що під час зустрічі з Трампом 24 лютого Еммануель Макрон заявив: не можна забирати заморожені російські активи, бо це суперечить міжнародному праву.