Вже вступили в бій: що відомо про Третю штурмову бригаду та чому їх перекинули в Авдіївку

Бої за Авдіївку входять у вирішальну стадію – ситуація в районі міста надзвичайно важка. Росіяни, які мають значну чисельну перевагу в людях і снарядах, лізуть вперед, не рахуючись із втратами. У цій ситуації нове командування Сил оборони України ухвалило рішення направити на допомогу оборонцям міста прославлену та креативну Третю окрему штурмову бригаду.

Бої за Авдіївку входять у вирішальну стадію – ситуація в районі міста надзвичайно важка. Росіяни, які мають значну чисельну перевагу в людях і снарядах, лізуть вперед, не рахуючись із втратами.

У цій ситуації нове командування Сил оборони України ухвалило рішення направити на допомогу оборонцям міста прославлену та креативну Третю окрему штурмову бригаду. Вона вже вступила в бій з ворогом.

24 Канал нагадує читачам, що це за військове формування, яка історія його створення та бойовий шлях.

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Створення Третьої штурмової

Офіційна історія 3-ої штурмової бригади починається 24 лютого 2023 року, коли новоствореному військовому формуванню було вручено бойовий прапор, але насправді історія військового формування значно довше, адже Третя штурмова – це славний нащадок легендарного полку "Азов" і саме на базі азовців і була створена.

Так, це ті самі "азовці", яких російська пропаганда оголосила найлютішими нацистами та сама того не бажаючи створила з них культ непереможних берсерків і супервоїнів.

Значна частина бійців бригади вже мали бойовий досвід і 24 лютого 2022 року знову взяли до рук зброю, щоб боронити Україну від російського повномасштабного вторгнення.

Після важких боїв за Київщину (Мощун, Ірпінь, Бровари), Харків і Донбас, а також на Запорізькому та Херсонському напрямках командування Сил оборони вирішило об’єднати азовців (були підпорядковані Нацгвардії) та їхніх побратимів з-поміж добровольців в єдину структуру.

Так виникла Третя штурмова. Базою для нового тактичного з'єднання став полк "Азов".

Третя окрема штурмова бригада сформована на тих самих принципах, на яких стоїть легендарний "Азов" та весь Азовський рух. Базові світоглядні засади азовських підрозділів – україноцентризм, традиціоналізм, ієрархія й відповідальність. Пройшовши складний відбір, до наших лав потрапляють лише високомотивовані та сильні духом бійці, готові до постійного вдосконалення та важких боїв з ворогом на передовій,

– Третя штурмова про основні принципи власного формування.

26 січня 2023 року було оголошено про переформування полку ССО "Азов" в окрему бригаду, яка й отримала назву Третя штурмова. Тоді ж було призначено командування бригади.

12 квітня того ж року було оголошено про додатковий рекрутський набір до бригади, а вже у травні 2023 року “Штурмовики” прийняли перший бій у новому статусі та під новим знаменом в районі Бахмуту, тоді – найгарячішій ділянці українсько-російської війни. "Штурмовики" добре показали себе під час контрнаступу на Донбасі.

Особливо "Штурмовики" відзначились у вересні, коли звільнили село Андріївка та розгромили 72-гу бригаду росіян, тоді українці ліквідували:

начальника бригадної розвідки ворога;

трьох комбатів;

майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами та значною кількістю техніки.

У грудні 2023 року Третя штурмова повернулася до Києва на відновлення та поповнення складу. Але вже в лютому 2024 року знову повертається на найнебезпечнішу ділянку фронту.

Ситуація в місті на момент заведення бригади — надзвичайно критична. Окремі батальйони 3-ї ОШБр вже провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно сім наших бригад. Ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби.



Третю штурмову офіційно перекинули на найгарячіший напрямок на фронті / Скриншот з DeepState

Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник,

– командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький про перші дії своїх підлеглих в Авдіївці.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади майор ЗСУ Максим Жорін показав відео боїв в Авдіївці. Він зазначив, що ситуація там в рази складніші за ті, що були в Бахмуті.

За словами Жоріна, 3-я ОШБр виконує бойові завдання в умовах, "які навіть нам було складно уявити". Він каже, що їм протистоять "не просто переважаючі сили" армії Росії, їхня кількість "величезна", окупанти "пруть з усіх сторін".

Дивіться відео протитанкістів бригади після бою:

Що відомо про командування

Командиром Третьої штурмової є ветеран азовського добровольчого руху полковник Андрій Білецький, що воює з росіянами з 2014 року та разом із побратимами-добровольцями звільняв Маріуполь та Широкине. У 2022 році Білецький відзначився у боях на Київщині, а згодом командував тактичною групою "А" під час боїв за Бахмут.



Андрій Білецький та Володимир Зеленський / Фото ОП

Заступник командира бригади – майор Родіон Кудряшов, колишній ультрас футбольного "Дніпра", ветеран АТО/ООС та організатор загонів ТрО у Дніпрі.

Ще один заступник командира бригади – майор Максим Жорін, добре відомий серед військових та медійників. Він веде популярний телеграм-канал, в якому розповідає про події та фронті. Також Жорін доволі частий гість на телебаченні та в різних ютуб-проєктах.

Структура бригади

Бригада складається з чотирьох батальйонів, двох штурмових і двох механізованих. Їх очолюють комбати з позивними:

"Ролло" (історик Петро Горбатенко),

"Сліп" (політичний активіст Дмитро Кухарчук),

"Бот" (тренер з бойових мистецтв),

"Бізон" (починав війну у 2014 році як кулеметник).

Всі вони відомі та цілком медійні, а головне – мають неабиякий бойовий досвід, державні нагороди та повагу побратимів.

Символіка бригади

Чисельність підрозділів не розголошується та в умовах воєнного часу є таємницею.Втім, приблизна кількість особового складу має коливатись у межах, визначених статутом для подібних воєнних формувань.

Нарукавним знаком Третьої окремої штурмової бригади є стилізований символ "Ідея Nації" в штурмовому накресленні. Він походить від нарукавного знаку полку "Азов" та візуально нагадує три смуги. Символ "Ідея Nації" зображений на нарукавних знаках бійців та на головній хоругві бригади.



Шеврон 3-ї окремої штурмової бригади / twitter.com/ACRains

Чим особлива Третя штурмова

Крім легендарних бійців та офіцерів, численні звитяги та подвиги, Третя штурмова може похвалитися унікальною особливістю – вона не лише воює та нищить ворогів, але надзвичайно ефектно себе позиціонує та веде рекрутинговий набір за всіма правилами сучасного маркетингу.

Сайт Третьої штурмової вирізняється з-поміж електронних ресурсів інших з'єднань, а їхні рекламні кампанії по набору добровольців є надзвичайно креативними, з'являються у незвичних місцях, назавжди врізаються в пам'ять і навіть вже стали мемом, навіть у тіктоці, який вважається традиційним "домашнім" місцем для так званої "вати".



Якісний креатив від Третьої штурмової, який все одразу розкладає по місцях / Скриншот з сайту з'єднання

Також соцмережі "Трійки" постійно рясніють креативним контентом з поля бою – там є відео штурмових дій і запеклих боїв. Чимало з них стали вірусними та набули статус хітів.

Така стратегія цілком себе виправдовує: Третя штурмова дуже популярна серед українців і потрапити туди не так вже й просто. Аби кого до бригади не беруть – потрібно пройти складний відбір і довести, що гідний бути частиною легенди.

Як стати бійцем Третьої штурмової

, необхідно подати заявку, заповнивши анкету – це можна зробити просто на сайті з’єднання:

З тебе – базова фізична підготовка та висока мотивація, іншому – навчимо. Ідеальний вік штурмовика – 18 – 30 років, – опис вакансії на сайті Третьої штурмової.

Після чого необхідно прибути до рекрутингового центру в Києві, Дніпрі чи Львові та пройти співбесіду й фізичний тест. З собою потрібно мати пакет документів. Після цього "приймальна комісія" ухвалить рішення, чи станете ви "універсальною машиною смерті для росіян".