30 демократів закликали Байдена піти на прямі переговори з Росією, – WP

30 ліберал-демократів Палати представників закликали президента Джо Байдена змінити стратегію щодо України та "продовжувати пряму дипломатію" для припинення війни в Україні шляхом переговорів.

Демократи схиляють Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку США надають Україні, з дипломатією, щоб "пришвидшити мир".

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Однопартійці президента США стурбовані тим, що Вашингтон не веде регулярного діалогу з Кремлем для припинення затяжної війни, і нагадують про її глобальні наслідки – аж до зростання цін у Штатах та небезпеку ядерного удару Росії.

Республіканці кажуть, що це потрібно для народу України

У листі сказано, що вони не мають ілюзій щодо труднощів, пов'язаних із залученням Росії, враховуючи її обурливе та незаконне вторгнення в Україну та рішення здійснити додаткові незаконні анексії української території.

Однак, якщо є спосіб покласти край війні, зберігаючи вільну та незалежну Україну, Америка зобов'язана скористатися всіма дипломатичними шляхами, щоб підтримати таке рішення, яке буде прийнятним для народу України,

– зазначили демократи.

Автори листа вказують на руйнування, які війна вже спричинила в Україні, збитки для світу та ризик катастрофічної ескалації.

Це перший подібний заклик до Байдена

Останніми тижнями ризик ядерної війни зріс, бойові дії загострилися, а глобальна економічна незахищеність поглибилася. Тисячі людей загинули і ще десятки мільйонів постраждали,

– додали вони.

Лист підписали деякі з найвідоміших представників демократів у Конгресі, зокрема Джеймі Раскін, Александрія Окасіо-Кортес, Корі Буш та Ільхан Омар. Це перший подібний заклик до адміністрації Байдена за 8 місяців повномасштабної війни.

Досі занепокоєння можливим зменшенням підтримки України виникало у зв'язку з можливим посиленням позицій Республіканської партії в Конгресі після проміжних виборів 8 листопада.

Україна сама вирішить, чи відновлювати переговори з Росією

Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що повернення переговорів України та Росії є шляхом до припинення війни. Однак, коли відбудуться ці переговори повинна вирішувати лише Україна.

Також президент Франції вважає, що за столом переговорів України та Росії мають бути присутні Європа і міжнародна спільнота, "щоб будувати в цей момент умови миру".

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